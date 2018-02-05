CHP'de büyük kavga! Başkanın istifasını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta il yönetiminin geçtiğimiz hafta Isparta Belediyesi’ne yaptığı ziyaret krize dönüştü. Geçtiğimiz hafta yapılan ziyaret ve görüşmede CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, MHP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a "Partililer olarak destek verdik. Çünkü diğer adaylara göre daha temiz ve Isparta’yı daha iyi yerlere getireceğine inanarak bu destek verildi" açıklamasında bulundu. O açıklamalar üzerine 2014 seçimlerinde CHP’nin Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı, bugün basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya davet edilmediği halde CHP İl Başkanı Kürkçü de katıldı.

YANINDA OTURAN BAŞKANI İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Çakmakçı, kendisinden sonra açıklama yapan Kürkçü’nün açıklamasından sonra dersini çalışmadan donanımsız geldiğini belirterek Kürkçü’yü istifaya çağırdı. Bu ziyarette il başkanın açıklamasının CHP’den tarihsel itiraf olarak nitelendirildiğini hatırlatan Çakmakçı, “Bu açıklama ben ve arkadaşlarımca parti etik değerleri ve ilkelerine yakışmayan talihsiz bir beyanat olarak kabul edilmiştir. Bizler bu olaya dört farklı noktadan bakmaktayız. Öncelikle bu talihsiz açıklama 100 yıllık cumhuriyet çınarı olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve programını oluşturmuş, bulunduğumuz coğrafyada tek demokratik devleti kuran, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratıcısı ve bugüne gelişini sağlayan parlamenter yönetimi vazgeçilmez sayan, bağımsız Türkiye'nin temsilcisi, üyesi olmakla onur duyduğumuz partimizi bağlamadığını düşünüyor ve bireysel bir tavır olarak değerlendiriyoruz. Kürkçü'nün 2014 yerel seçimlerinde partimizin adayına değil MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın'a oy verdiklerini itiraf eden açıklamasını hayret ve esefle izledim. Bu beyanı o dönemdeki İl, Merkez ilçe, Kadın ve Gençlik kolları ve partimize gönül verenleri şaibe altında bırakmıştır. Parti tüzüğümüzün 7. maddesinin (a) fıkrasının (c) bendinde 'Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle ve onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeyde çıkarmak için çaba harcamakla yükümlüdür' denilmektedir. Bu talihsiz açıklama o dönemdeki il başkanlığımızı, yöneticilerimizi ve parti seçmenlerimizi görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmediklerini iddia ederek zan altında bırakmıştır. Bu nedenle o dönemde görev yapan yöneticilerimizi açıklamaya davet ediyorum. Kişileri karalayan partimize ihanet edenlerin başta bu beyanatı veren İl başkanı olmak üzere herkesi zan altında bırakanlar kimlerse onları basın önünde açıklamaya davet ediyorum” dedi.