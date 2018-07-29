CHP'de dananın kuyruğu yarın kopacak!

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken muhaliflerle genel merkez arasındaki kurultay hesaplaşmasında, noter onaylı imzaların toplanma süresi de yarın doluyor.

"69 İMZA DAHA GÖNDERİLDİ"

Sabah gazetesinden Evrin Güvendik'in haberine göre, Noter onaylı imzaları noter huzurunda saydıran ve 559 imza tespiti yapan muhalifler, 69 delegenin ise noter onaylı imzalarının fotoğrafını gönderdiğini, bu imzalarla birlikte de 628 imza topladıklarını belirtiyor. Genel merkez muhaliflerin kurultay için yeterli sayıya ulaşamadığı, imzaların 500 civarında olduğu iddiasında ısrar ederken hem muhalifler hem de genel merkez, imza süresinin dolmasına saatler kala delegeleri sıkı markajda tutuyor.

YARGIYA TAŞINABİLİR

Karşılıklı sert açıklamalara sahne olan CHP'de 'bu kavga karakolda biter' sesleri yükselmeye başlarken kulislerde de muhaliflerin, kurultay tartışmalarını mahkemeye taşıyabileceği de dile getirilmeye başlandı.

HALK TV İNCE'DE

Öte yandan Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV değişimden ve kurultaydan yana tavır alınca CHP yönetimi de yeni bir TV kanalı arayışına girdi. Kulislerde önümüzdeki günlerde yayın hayatına son verecek olan Karadeniz TV'nin yüzde 49 hissesinin satın alınacağı, finansman ve yayın masraflarının belediyelerden fonlanacağı konuşuluyor.