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CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, 24 Haziran seçimlerinin ardından başarısızlığı gerekçe göstererek "sorumluluk bana ait" deyip istifa etti.

CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı, görevinden istifa etti. Seçim sonuçlarındaki başarısızlık nedeniyle istifasını verdiğini söyleyen Çumralı, yapılan yönetim kurulu toplantısında kararını partililerine açıkladığını dile getirdi.

Çumralı, "Yönetim kurulu ile toplantı yapıp istifamı açıkladım. Tüm başarısızlık bana ait. İlçe başkanı olarak başarısız oldum. İstifa ediyorum" dedi.

7 dönemdir bu görevi sürdüren Çumralı, 12. Olağan Kongrede de rakipsiz olarak başkan seçilmişti. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 5 bin 596 oy alan CHP ise bin 347 oy kaybına uğradı ve son seçimlerde 4 bin 249 oy aldı. CHP'nin oy oranı böylelikle yüzde 43'ten, yüzde 34'e düştü.

İHA

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CHP Aydın Karacasu istifa cengiz çumralı

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