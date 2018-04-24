CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar

Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi veren CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener ile yapacağı görüşmenin ardından parti grubunu genel merkezde toplayacak.
Meclis kapalı olduğu için CHP Genel Merkezinde saat 16.00'da yapılacak grup toplantısı basına kapalı olarak yapılacak.
Grup toplantısında İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmeler ve cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci hakkında milletvekillerine bilgi verilmesi bekleniyor.
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