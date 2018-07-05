CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Bir grup eski CHP milletvekili, partide yönetim değişikliği için olağanüstü seçimli kurultayın toplanması istedi.

TBMM'nin 22. ve 23. döneminde CHP'den milletvekili olan ve aralarında Ejder Malik Özdemir, Onur Öymen ile Fatih Atay'ın da bulunduğu 51 milletvekili, 24 Haziran seçiminin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA "KOMİK" SUÇLAMASI

Açıklamada, seçim sonuçlarına değinilerek, öncelikle mevcut parti yönetiminin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ürettiği komik ve CHP geleneklerine uymayan gerekçelerine artık kanmayacakları belirtildi.

Mevcut yönetimin onca seçimden sonra bir kez daha başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez. O nedenle bu genel başkan ve yönetimin artık en kısa sürede değiştirilmesi gerekmektedir. Ayak sürümeye gerek yoktur." değerlendirilmesinde bulunuldu.

"SONUÇ TAM BİR HÜSRAN OLUR"

Açıklamada, CHP geleneklerinin de bunu dayattığına işaret edilerek, örgüt ve partiye gönül veren insanların umutsuzluğunun CHP yönetiminde bir değişimle giderileceğine inanıldığı vurgulandı.