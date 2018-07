CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Olası erken yerel seçim tartışmalarına da değinilen açıklamada, bu seçime de mevcut yönetimle gidilmesi halinde sonucun tam bir hüsran olacağı iddia edildi.

Bir değişim gerçekleştirilip, yeniden umut ve heyecan yaratılmaması durumunda ülke ve partinin ağır bedeller ödeyeceği öne sürülen açıklamada, "Çare tüzük çerçevesinde çözüm bulmaktır. Bunun tek ve meşru yolu da kurultaydır." ifadesi kullanıldı.

"TEK ÇARE VE ÇÖZÜM KURULTAY"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmeyeceğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu durumda tek çare ve çözüm örgütün kurultay istemesidir. Bu günah değildir, haktır. Yenilenmenin önünü açmak partiye ve ulusa karşı tarihi bir görevdir. Bir an önce yerine getirilmelidir. Önceki dönem milletvekilleri olarak bizler de bir değişim gereğine inanıyoruz. Bu yöndeki her çabaya destek vereceğiz. Bu nedenle kurultayın toplanmasını istiyoruz. CHP tabanı ve örgütünün de her türlü savsaklama çabasına rağmen bunu istediğini biliyoruz. Bunun için örgütümüzü, delegelerimizi harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu duyarlılığa parti yönetiminin saygı göstermesini talep ediyoruz. Ancak bu değişimi başarmış bir CHP yeniden umut olacaktır. O nedenle herkesi bunun önünü açacak tarihi değişim için göreve davet ediyoruz."