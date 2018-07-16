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CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 22:31 | Son Güncelleme

CHP PM üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay için imza sayısının gün sonunda 353'e ulaştığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'na muhalif olan delegeler, birkaç gün içinde yeterli sayıya ulaşılacağına inanıyor.

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

24 Haziran sonrası Muharem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı isyan bayrağına destek veren CHP'liler, kurultay için çalışmalarına devam ediyor.
Parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın "gerekli rakama ulaşabileceklerini sanmıyorum" açıklamasına rağmen, muhaliflerin kurultay için gerekli olan 634 imzaya çok yaklaştığı ortaya çıktı.

BUGÜN İTİBARİYLE 353 İMZA TOPLANDI

CHP Parti Meclisi üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklama yaptı. Aksünger “Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi” paylaşımında bulundu.

"YARIN 634'Ü BULURUZ"

CHP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve kurultay delegesi Mehmet Emin Altunses, bugün Konya'da kurultay için imza verdikten sonra yaptığı açıklamada, partinin genç üyelerinin değişimden yana olduğunu belirterek şunları söylemişti:

Muharrem İnce olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz. Konya'daki 28 delegenin 21'i kurultay için imza verdi. Az önce telefonla konuştuğumda Türkiye genelinde imza sayısının 300'ü geçtiğini öğrendim, yarın da muhtemelen 634'ü bulacağız. Genç delege olarak 1990 doğumlu ve sonrası 40 delegemiz var. Bunlardan 34'ü bugün imzasını verdi. Genç delegeler de olağanüstü kurultayı destekliyor. İnşallah olacak."

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BÜYÜK BAŞKANSIN KEMAL KILIÇDAROĞLU SARHOŞA VERMEZSİN KOLTUĞU BOŞUNA DEBELENMESİNLER
çok ama çoookkk geç kalındı.zaten biraz onur şeref haysiyet olsa 9 kere seçim kaybettikten sonra insan kendiliğinden istifa eder
kemal sana güle güle.
Siyasetçi seçim sandığının sonuçlarını okuyabilmeli(!). öle koltuk sevdası vs vs ile geçiştirilemez.CHP seçmeni çatıya kata değil, kendi çocuğuna % 30 üstünü vermişse CHP yönetimi bunu okuyabilmeliydi; okuyamadı !!!!
belli zaten gidecek medyanın karartmasından belli
Yeter artık üyeleri isyan ettirmeyin,Yeni bir başlangıç için yeni ve güçlü bir lider lazım,Ne Kemal,Nede İnce bunların ikisi'de boş insanlar.
ince milletin tokadının tadını aldı başa geçmeden edemez şimdi.
artık bıraksın partinin selameti açısından
Kaset le gelen adalette gider hoş geldin Muharrem İNCE HOŞ GELDİN
başındaki zat gitmelidir hemde biran once onurlu gururlu biri ise kendi kurultayı toplamalidir
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