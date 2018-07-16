CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

24 Haziran sonrası Muharem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı isyan bayrağına destek veren CHP'liler, kurultay için çalışmalarına devam ediyor.

Parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın "gerekli rakama ulaşabileceklerini sanmıyorum" açıklamasına rağmen, muhaliflerin kurultay için gerekli olan 634 imzaya çok yaklaştığı ortaya çıktı.

BUGÜN İTİBARİYLE 353 İMZA TOPLANDI

CHP Parti Meclisi üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kurultay için toplanan imzalara ilişkin açıklama yaptı. Aksünger “Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi” paylaşımında bulundu.

Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı,gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi. — Erdal Aksünger (@EAksunger) 16 Temmuz 2018

"YARIN 634'Ü BULURUZ"

CHP Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve kurultay delegesi Mehmet Emin Altunses, bugün Konya'da kurultay için imza verdikten sonra yaptığı açıklamada, partinin genç üyelerinin değişimden yana olduğunu belirterek şunları söylemişti:

Muharrem İnce olağanüstü kurultayımızda aday olduğu zaman kendisini destekleyeceğiz. Konya'daki 28 delegenin 21'i kurultay için imza verdi. Az önce telefonla konuştuğumda Türkiye genelinde imza sayısının 300'ü geçtiğini öğrendim, yarın da muhtemelen 634'ü bulacağız. Genç delege olarak 1990 doğumlu ve sonrası 40 delegemiz var. Bunlardan 34'ü bugün imzasını verdi. Genç delegeler de olağanüstü kurultayı destekliyor. İnşallah olacak."

