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CHP'de kritik gün belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00'da Genel Merkezimize teslim edeceğiz" dedi.

CHP'de kritik gün belli oldu!

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlandı. Toplanan imzalar ise yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezine teslim edilecek. CHP PM üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00'da Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan delegelerin imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar genel merkez tarafından incelenecek. Değerlendirme sonunda geçerli imzalarla yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda partinin kurultayı 45 gün içerisinde toplaması gerekiyor. Kurultayın toplanacağı tarih ise en az 15 gün öncesinden delegelere bildirilmek zorunda.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP muhalif Gaye Usluer

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