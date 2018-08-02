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CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

CHP'li muhalifler topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi'ne getirdi. CHP PM üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada, 'Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. Bizim imza sayımız 630' dedi. Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer ilk açıklamayı yaptı.

Usluer açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Biz diyoruz ki CHP kurultayları aynı zamanda CHP'nin düğünleridir. Önümüzde yerel seçimler var. Biz diyoruz ki yerel seçimler öncesi en önemli anket son seçim sonucudur. Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor.

NOTER TASDİKLİ İMZA SAYIMIZ 630

Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var. Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Bizim noter tasdikli imza sayımız 630 değerli arkadaşlar.

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'50 DELEGEMİZİN DAHA İMZA VERDİĞİ BİLİYORUZ'

Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak. Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. Genel merkezin elinde olan onayların onlar tarafından açıklanmasını bekliyoruz. İmzasını çeken delegeler olduğuna hiç ihtimal vermemiştik. Ama farklı illerden böyle şeyler olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu bilme ihtimalimiz yok.

'CHP'DE DEMOKRASİ OLMALI'

Talebimiz sayısal değil, siyasi bir talep. Bu talep sadece delegenin değil, tabandan gelen bir talep.. Herkesin talebini bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık. CHP'de bir çığlık, arayış var. CHP olarak diyoruz ki demokrasinin talebini biz yapıyoruz, Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı.

'KURULTAY BİR FELAKET DEĞİLDİR'

59 il başkanı, 129 milletvekili olağanüstü kurultay talebine karşı bir açıklama yaptılar. Böyle bir destek varken genel merkezin kurultaydan çekilme sebebi olmamalı. Analiz yapamazsak milletimizin karşısına nasıl çıkacağız. Gerek parti içinde gerek kamuoyunda bu tartışmalar sonlandırılmalıdır. Kurultay bir felaket değildir, yasalarla tanımlanan doğal süreçler olarak kabul edilmelidir.

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'OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIMIZ TÜM TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Şunu da belirtmek istiyoruz ki, biz Atatürk’ün kendi öz partisini asla ve asla AK Parti’nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. İlaveten söylemek istiyoruz ki, olağanüstü kurultay CHP’nin tüm örgütleri için, tüm üyeleri için bir birleştirici güç olacaktır. Ben buradan tüm imza veren delegelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ve buradan yine son söz olarak diyoruz ki, önümüzdeki süreç olağanüstü kurultayımız önce partimiz sonra tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.

45 GÜN İÇİNDE TOPLANMASI GEREKİYOR

Öte yandan, yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

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