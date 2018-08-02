CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer ilk açıklamayı yaptı.

Usluer açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Biz diyoruz ki CHP kurultayları aynı zamanda CHP'nin düğünleridir. Önümüzde yerel seçimler var. Biz diyoruz ki yerel seçimler öncesi en önemli anket son seçim sonucudur. Olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartı olmadığını görüyoruz. Siyasal partiler yasasına göre salt çoğunluğun 5'te birinin talebiyle toplanabiliyor.

NOTER TASDİKLİ İMZA SAYIMIZ 630

Bizim tüzüğümüzde noter ve yüzde 50+1 şartı var. Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Bizim noter tasdikli imza sayımız 630 değerli arkadaşlar.

'50 DELEGEMİZİN DAHA İMZA VERDİĞİ BİLİYORUZ'

Noter tasdiği yaptırmıştık özgün formlara. Bugün bir noter kaydı daha yaptırdık, 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. 50 delegemizin daha imza verdiklerini biliyoruz. Henüz elimizde bu belgeler yok. Belgelerin teslimi için son pazartesi 17:00'ye kadar. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız bize ulaştırırsa işleme alınacak. Bazı delegeler imza verip, formlarını genel merkeze göndermişler. Ancak bunların rakamını bilmiyoruz. Genel merkezin elinde olan onayların onlar tarafından açıklanmasını bekliyoruz. İmzasını çeken delegeler olduğuna hiç ihtimal vermemiştik. Ama farklı illerden böyle şeyler olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu bilme ihtimalimiz yok.