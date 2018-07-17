CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Olağanüstü Kurultay için toplanan imzaların bugün itibariyle 450’yi geçtiğini açıkladı. İMZA SAYISI 450'Yİ GEÇTİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Olağanüstü Kurultay için toplanan imza sayısının 450’yi geçtiğini, bugün saat 18.30’da noterin kapanmasıyla birlikte kesin sayıyı basına duyuracaklarını belirtti. MUHARREM İNCE'DEN GENÇLERE 'MARATONA HAZIRLANIN' MESAJI CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süreci devam ederken, parti içi muhalefetin genel başkan adayı Muharrem İnce ise Twitter hesabından gençlere ve öğrencilere seslendi. Gençlerin, başarıyla yürütülen 50 günlük kampanya sürecinin mimarları olduğuna işaret eden İnce, şu mesajı paylaştı: "Gençliğinizin heyecanı, tazelenmiş umutlarınız, hayata pozitif bakış açınızla kampanya döneminde harika işlere imza attınız, büyük emek verdiniz. Birlikte 81 milyon Türkiye'ye yeni bir iklim, yeni bir nefes getirdik. 50 günlük kampanyanın sonunda 'barışacağız, büyüyeceğiz, adilce bölüşeceğiz' inancıyla aynı anda atan 15 milyon yürek olduk."

Çok kısa zamanda ve kısıtlı olanaklarla bir kampanya süreci yaşadıklarını aktaran Muharrem İnce, şunları kaydetti: "Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımızı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım. Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım. Bu konuda sergilediğiniz destek kadar, yaptığınız eleştirilerin de başımın üstünde yeri var. Desteğiniz ve eleştirileriniz, aramızdaki samimiyetin sonucudur. Bu sonuç benim size olan güvenimi artırmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söyleyebiliriz; gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu arkadaşlar. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Daha önce de söylediğim gibi 'Zafer, hazırlanmaktır.' Ülkemizin her karış toprağında tüm insanlarımızı kapsayan, kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği bir hazırlık sürecinin başındayız. Bu sürecin nedeni ve kaynağı yine siz gençler olacaksınız. Gösterdiğiniz gayrete, verdiğiniz emeğe ve desteğe sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağımız mutlu günlerimiz var. Hepinizin gözlerinden öperim."

CHP'DE İMZA SAVAŞI: 450 DEĞİL SADECE 120 DELEGE İMZA VERDİ Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın yaptığı açıklamada, Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi.' dedi. CHP'DEN 'NOTER TASDİKLİ İMZA' AÇIKLAMASI CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza toplamalarına ilişkin, "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." dedi. Özkan, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza topladığını anımsatan Özkan, şunları ifade etti: "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir."

CHP'nin İstanbul'u, Ankara'yı, Balıkesir'i, Antalya'yı ve diğer illeri alacak büyük heyecanla yeniden buluşturulması gerektiğini belirten Özkan, "İktidar oldun varsın, olamadın yoksun" diye bir anlayışı kabul edemeyeceklerini vurguladı. Özkan, kurucu parti olan CHP'nin herkesin partisi olduğuna işaret ederek, "Hapsederek, adil olmayan seçimler yaparak, tek tek mücadele ederek ele geçiremedikleri partiye bir yeni bakış açısı kazandırmaya çalışıyorlar. Ve dışarıdan sürekli olarak 'acı çekme' kültürü üzerinden mesajlar veriyorlar. Bunlar bizim tabanımızda, yüreğimizde kabul edilebilir şeyler değil." dedi. Sevgili gençler;

Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır. pic.twitter.com/bUKRXCDPRR — Muharrem İNCE (@vekilince) 17 Temmuz 2018 'KILIÇDAROĞLU'NUN POLİTİKALARI DOĞRU' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve genel merkezin seçim sürecindeki politikalarını çok doğru bulduğunu dile getiren Özkan, Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı"nı kurduğunu, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağladığını, seçim barajını yıkacak adımlar attığını hatırlattı. Böylece Türkiye'nin iki partili yönetimden, parlamentoda çok partili anlayışın olduğu bir düzene geçtiğini belirten Özkan, İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin de yerinde bir karar olduğunu söyledi.