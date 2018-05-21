HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.

CHP'de liste dışı kalan Haluk Pekşen'den sert sözler: Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını kaydeden CHP'li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim. Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anılıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu. (DHA)


PARTNERDünyanın en güzelDünyanın en güzel
Hürriyet Gazetesi'nin acı günüHürriyet Gazetesi'nin acı günü
Yeşil dedektörle sigara denetimiYeşil dedektörle sigara denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Haluk Pekşen Abdullah Gül milletvekili adaylığı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçimi milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

HDP milletvekili adayları 2018 seçimi isim listesi

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

Gaziantep'te FETÖ'nün bölgesel kripto yapılanması deşifre edildi!

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı asker var!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

Büyük Birlik Partisi'nden 24 Haziran erken seçimleri için AK Parti listesine 18 isim girdi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den ABD'ye çok sert tepki: Sen kim oluyorsun!

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.