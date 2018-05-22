CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için YSK'ya ilettiği milletvekili listesi nedeniyle bir kriz daha çıktı.

Odatv'nin haberine göre, CHP’nin hazırladığı ve Parti Meclisi’nin onayını alan listede Uşak’ta 1. sırada İsmet Akın, 2. sırada Ali Karaoba ve 3. sırada Özkan Yalım vardı.

Daha sonra değiştirilen ve Parti Meclisi’nde değişikliğin onayı alınmadan YSK’ya verilen listelerde ise Uşak’ta 1. sırada Özkan Yalım, 2. sırada İsmet Akın ve 3. sırada Ali Karaoba yer aldı.

YSK'YA İTİRAZDA BULUNDULAR



Bu değişikliğe itiraz eden CHP’li İsmet Akın ve Ali Karaoba, YSK’ya itirazda bulundular.

İtirazın temel nedeninin, CHP’nin YSK’ya verdiği listenin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu belirtilen dilekçede, CHP’nin, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, Parti Meclisi'nin onayladığı listeyi vermek zorunda olduğu ileri sürüldü.

HATAY VE GAZİANTEP'TEKİ PARTİLİLER DE İTİRAZA HAZIRLANIYOR



YSK’ya yapılan itirazlar Uşak’la sınırlı kalmadı. Hatay ve Gaziantep’deki partililer de YSK’ya itirazda bulunacaklarını belirtti.

