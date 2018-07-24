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CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:11 | Son Güncelleme

CHP'de muhalifler Olağanüstü Kurultay için gereken imza sayısını topladığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin 450-470 civarında beklediği imza sayısının gerekli sayıya ulaşmasında Önder Sav'ın muhaliflere desteğinin etkili olduğu iddia edildi. Sav'ın CHP’li bazı delegelerle bir araya geldiği ve imza vermeleri yönünde ikna ettiği belirtildi.

CHP'de Olağanüstü Kurultay için muhalifler gerekli sayıya nasıl ulaştı? Dikkat çeken Önder Sav iddası!

CHP’de kurultay tartışması sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğunu söylemişti. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise şu ana kadar 600 imzanın toplandığını gün içerisinde ifade etti.

İMZA SAYISININ ARTMASINDA ÖNDER SAV ETKİLİ OLDU

Odatv’nin haberine göre imza sayısının artmasında Önder Sav'ın hamlesi etkili oldu. İddiaya göre Muharrem İnce lehine devreye giren Sav, Kartal Belediyesi’nin Adalar’daki tesislerinde CHP’li bazı delegelerle bir araya geldi. Sav’ın bir araya geldiği delegeleri imza vermeleri yönünde ikna ettiği belirtildi. Son dönemde artan imza sayısının da Sav’ın devreye girmesinin ardından yaşandığı iddia edildi.

"İMZALAR TAMAMSA GETİRİR GENEL MERKEZE TESLİM EDERSİNİZ"

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Twitter hesabından Muharrem Erkek ile benzer bir mesaj paylaştı. Özkan, “Olağaüstü kurultay için CHP’nin kurumsal kimliğini yıpratmak, örgütlerini ayrıştırmak, sayıları yarıştırmak büyük hatadır. İmzalar tamamsa getirir genel merkeze teslim edersiniz. Gereği yapılır. Algı açıklamaları zarar veriyor. CHP umudun adıdır” ifadelerini paylaştı.

"CHP CİDDİ ZARAR GÖRÜYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek "Bizim örgütlerimizle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda maksimum toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor." demişti. Erkek, bugün yaptığı yeni açıklamada, "Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez." dedi.

Erkek açıklamasında, "Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

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