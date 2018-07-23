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CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer sosyal medya üzerinden, kurultayın yapılması için toplanan imza sayısını açıkladı.

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Gaye Usluer açıklamasında, “Sayı vermeyelim dedik ama sabırsızlandığınızı da görüyoruz. Madem öyle bugünkü rakamı açıklayalım” dedi ve toplanan noter onaylı delege imza sayısını açıkladı.

“DEĞİŞİM VE UMUT KURULTAYI”

Usluer, “Tam 618 delegemiz noter tasdikli imzalarını ulaştırdılar. #değisimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #DegişimİçinArtıBirİmza” ifadelerini kullandı.

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CHP Gaye Usluer sosyal medya Kurultay toplam imza sayısı

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