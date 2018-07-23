CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Gaye Usluer açıklamasında, “Sayı vermeyelim dedik ama sabırsızlandığınızı da görüyoruz. Madem öyle bugünkü rakamı açıklayalım” dedi ve toplanan noter onaylı delege imza sayısını açıkladı.
Usluer, “Tam 618 delegemiz noter tasdikli imzalarını ulaştırdılar. #değisimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #DegişimİçinArtıBirİmza” ifadelerini kullandı.
Sayı vermeyelim dedik ama ????sabırsızlandığınızı da görüyoruz. Madem öyle bugünkü rakamı açıklayalım; tam 618 delegemiz noter tasdikli imzalarını ulaştırdılar. #değisimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #DegişimİçinArtıBirİmza— Gaye Usluer (@GayeUsluer) 23 Temmuz 2018
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