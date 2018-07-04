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CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonunun, 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi. Seçim sonuçlarıyla ilgili teknolojik bir altyapı kurulması sırasında el yazısıyla fatura kesilmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

24 Haziran seçimleri geride kaldı ama seçim gecesi yaşananlar ve CHP'nin seçim sonuçlarına yönelik açıklamaları ile ilgili tartışmalar bitmedi.

Sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı'na alternatif olarak geliştirilen Adil Seçim Platformu, seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak seçmenden özür dilemişti. Seçimle ilgili kendi sistemini kuran CHP de farklı bir sonuç açıklayamamış, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi sonuçları kabul ettiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonunun, 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt verdi.

Adıgüzel, “CHP’nin sistemi çalışmadı yalanıyla bizleri hedef gösterme gayretleri boşa çıkınca şimdi de Adil Seçim Mobil Uygulaması’na 7 milyon lira ödediler yalanıyla sahneye çıktılar. Sözüm ona bu gazeteciler beni arayıp maliyeti sorsa faturaları gönderebilirdim. Faturalar ektedir” diye yazarak yaklaşık 80 bin liralık faturayı paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ancak Adıgüzel'in verdiği yanıttan ziyade bir bilişim firmasının el yazısıyla fatura tanzim etmesi yankı buldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı fatura ile ilgili esprili mesajlarla Adıgüzel'e yanıt verdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • Daha bilgisayar çıktısı fatura veremeyen firmadan hizmet alıp sonra da o hizmetin seçim gecesi yoğunluğunu kaldıracağını mı düşünüyordunuz? Kapasiteyi anlayamadınız mı şu faturayı görünce?

  • Nalbur bile böyle fatura kesmiyor artık.

  • Çiviyle taş tablete yazdırsaydınız faturayı.

  • Bu devirde elle yazılan fatura. Kesen de bilgisayar firması. Kendi fatura sistemi yok.

  • Kırtasiyeden alıp noterden onaylanmış fatura. Firmanın vizyonu harika. Hangi partiyle çalışsa gelecege taşır. Faturada KDV tutarı ayrıca gösterilmeli.

  • Yapay zekadan bahsediyorsun e faturadan haberin yok mu?

  • Eminönü hırdavatçılar çarşısında mı yaptırdınız sistemi, e-fatura filan yok da? Bir de "tutanak tanıma sistemi" çalışmadığına göre parasını iade edecek mi arkadaşlar?

  • Hayaller Endüstri 4.0, gerçekler karbon kağıdı ile fatura.

  • Orhun kitabeleri daha okunaklı.

  • Bunların yanında taksi fişi bile daha ciddi duruyor.

  • Size de bir bilişim firmasının faturalarını İbrahim Mütefferika'ya bastırmış olmasi garip gelmedi mi?

  • Çay bahçesi adisyonu değil mi bu?

  • Faturalar endüstri 0,00004

  • Faturayı Romalılara mı kestirdiniz?

  • Muhasebeciniz kaçırılmış olmasın?

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