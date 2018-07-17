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CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Adana'da CHP'de olağanüstü kurultay isteyen 4 kurultay delegesi, imza verdi

Adana'da CHP Kurultay delegeleri Murat Öztanrıöver, Adana'da CHP'de olağanüstü kurultay isteyen 4 delegenin imza verdiğini, bu sayının 10'a ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Öztanrıöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün imzalarla ilgili dün açıklama yaptığını ilk günde 350 imzaya ulaşıldığını, şu anda da net olmamakla birlikte bugün itibariyle 400 imzanın geçildiği ile ilgili bilgi alışverişlerinin bulunduğunu ifade etti.

Bu hafta içerisinde sürecin sonuçlanacağını tahmin ettiğini dile getiren Öztanrıöver, önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar kayıp yaşanmaması adına ve 24 Haziran seçimlerinin analizinin yapılabilmesi için bir değişimin olması gerektiğini bildirdi.

'Değişimden' kasıtlarının illaki birisi gitsin, birisi gelsin şeklinde olmadığını, insanların görev aldığı yerlerdeki değişikliklerin bile başarıyı getirebileceğini vurgulayan Öztanrıöver, bunun tartışılmasını, masaya yatırılmasını, hedefe ulaşamamanın sebeplerinin analiz edilip, buna ulaşmak için gerekli kadroyu kurmak gerektiğini belirtti.

Genel başkan, genel başkan yardımcısı veya milletvekillerine ayrı ayrı çağrıda bulunmadıklarını aktaran Öztanrıöver, "Tüm partililere, parti neferine de aynı şeyi söylüyoruz. Biz önümüzdeki yerel seçimlere daha dinamik, mücadeleci, hırslı, güven veren daha farklı desenlerden de Türkiye'de yaşayan insanların tamamından oy alan bir parti haline gelmemizi sağlayacak bir değişim gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

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adana CHP Kurultay Çağrısı

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