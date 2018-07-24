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CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci için CHP'den çok konuşulacak hakkında açıklama geldi. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, İnci için "Tutuklanmaması gerekirdi. Devlet kurucusuna küfür etmek yasalara göre suç ama tutuksuz yargılanabilir" diyerek, tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Kılıçaslan, 'Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerini kaybettiğini' belirttiği için tartışılan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu için de "Bekaroğlu partinin en sol kanadında. Bekaroğlu ekonomik olarak komünizme yakın bir şeyi savunuyor" yorumunu yaptı.

NE YAŞANMIŞTI?

Sosyal medyada Safiye İnci isimli kişinin, Anıtkabir’de Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan sözler sarf ettiği bir video yayıldı. Videonun yayılmasının ardından, Atatürk için “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın b*ku olamaz” gibi ifadeler kullanan İnci’nin tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Ankara Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, tutuklandı. Aralarında milletvekilleri ve eski yerel yöneticilerin de yer aldığı AKP’li isimler, yaşananların ardından CHP ya da ‘FETÖ’nün bulunduğunu iddia etse de; İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.

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