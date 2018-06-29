CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'CHP il Başkanları şehit cenazelerine alınmasın' talimatı tartışma yarattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu talimatı Soylu’nun tek başına veremeyeceğini öne sürdü ve kanunsuz emrin yöneticiler tarafından uygulanmamasını istedi.
Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre; Soylu’yu istifaya çağıran Kılıçdaroğlu şöyle dedi: Soylu’nun son açıklamaları, bölücü terör örgütü PKK’dan daha tehlikeli ve bölücüdür.Şehitler, Türk Milleti’nin şehididir. Şehitler üzerinden siyaset yapmak ayıptır. İnsanlığa sığmaz. Bu tamamen kanunsuz talimattır.Bu açıklamalar kendi partisi tarafından da destek alıyorsa bunun anlamı şudur: Türkiye bir iç savaşın, kaosun içine sürüklenmek istenmektedir. Kargaşanın adımlarını atmaktadır.AKP yetkililerinden açık ve net bir cevap istiyoruz. Soylu’nun görüşünü paylaşıyorlar mı, paylaşmıyorlar mı? PKK’nın bölemediği Türkiye’yi bu kafa bölmek istemektedir. Hiç kimse CHP’lilerin şehit cenazelerine katılmalarını engelleyemez buna kimsenin gücü yetmez.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Süleyman Soylu'nun sözlerini değerlendirdi.Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada şöyle dedi:“Önce şehitler ve gaziler arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Dehşet verici, sorumsuz, hadsiz ve terbiyesizce bir açıklama. En az PKK kadar bölücü bir açıklama. Toplumu çatışmaya sürükleyen İçişleri Bakanı var. Derhal istifa etmeli.”
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL
Bakanlıktan azledilmiş bir adamın görevinin son günlerindeki hezeyanlarıdır. Bu kutuplaştırma kutuplaştırma söylemi kendi aklından çok, sarayın verdiği bir görevdir. Bu nefret söylemidir, suçtur.
CHP MİLLETVEKİLİ MURAT EMİR
Bakan, cenazeler üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Bu bölücülüktür. O koltukta bir dakika bile oturması doğru değildir.
CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL
Bu talimat, anayasanın 137. maddesine göre kanunsuz emirdir. Ayrıca TCK'nın 122. maddesi olan ayrımcılık ilkesine de aykırıdır, kin ve nefret suçu işlemektedir. CHP'li siyasi bir ismin yakını şehit olursa ne yapacaklar? Bu sefer de CHP'den diye şehit mi sayılmayacak
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