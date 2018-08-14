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CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nden geçen dönem Germencik Belediye Başkanı seçilen Ahmet Yavaşoğlu partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan başkana CHP ilçe teşkilatının sosyal medya hesabından da sert bir açıklama yapıldı.

CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Yerel seçim hazırlıklarının başladığı şu günlerde Germencik Belediyesi’nin geçen dönem başkanlığını yapan CHP’li Ahmet Yavaşoğlu, “Beni seven ve destekleyen tüm arkadaşlara duyurum. Belediye Başkanlığı dönemimde hizmetten başka kusurum yoktur. Parti içindeki çekişme ve dedikodulara son vermek adına bu gün CHP’den istifa ettim” diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Başkan Dr. Ahmet Yavaşoğlu’nun açıklamasının ardından ise CHP’nin Germencik İlçe teşkilatının sosyal medya hesabından Duyuru başlığı ile yapılan paylaşımda “Germencik kamuoyunda parti ile ilgisi olmayan kişilerin, parti adını mal ederek belediye başkanı adayıyım imajı verilmesi doğru değildir. Örgütümüz en kısa zamanda geniş katılımla parti içinden partiye emek vermiş ve secimi kazanmaya yönelik yakışır bir adayı belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Germencik Aydın ahmet yavaşoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadilan ordan var senin bir sıkıntın belli.
AMAN İSTİFA ET. GERMENCİK'TE HALKTAN KOPMASAYDIN PARTİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU İLÇEDE BAŞKANLIĞA DEVAM EDERDİN. HİZMET YAPTIN AMA HALKTAN KOPTUN BE BAŞKAN. ÜMMET DE BU AÇIĞINI İYİ YAKALADI... GÖZÜN AKP DE İSE BOŞ KONUŞUYORSUN.
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