CHP Denizli'de kazanan Ertemur oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yapılan CHP'nin Olağan İl Kongresi'nde, eski milletvekili Ali Rıza Ertemur, başkan seçildi.

CHP Denizli Olağan İl Kongresi, bugün saat 11.00'de Denizli Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. CHP eski Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur, CHP Denizli eski İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve görme engelli Azmi Ermiş'in yarıştığı kongreye yoğun katılım oldu.

Kongrede aday olmayan eski il başkanı Teoman Sancar, konuşma yaptı. Sancar, CHP olarak Denizli'de tüm belediyelere talip olduklarını, özellikle büyükşehir ve iki büyük merkez ilçe belediyelerini alacaklarını söyledi. Sancar'ın ardından konuşan CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. 630 delegenin oy kullandığı seçimde, 303 oy alan Ali Rıza Ertemur, yeni il başkanı oldu. Bülent Nuri Çavuşoğlu 276, Azmi Ermiş ise 16 oy alabildi. Oy kullanma işlemi sırasında, ilçe seçim dönemlerinde isimleri delege listesinde yer almayan Ertemur ve Çavuşoğlu oy kullanamadı.

CHP'nin yeni il başkanı olan Ali Rıza Ertemur'un yönetim kurulu listesinde; Firdevs Akakça, Mahir Akbaba, Çiğdem Ayyavuz, Nurhan Baba, Gürel Bingüller, Özgür Bozkaya, Kahraman Caner, Ergin Çağırgan, Ahmet Con, Süleyman Dama, Yaşar Dönmez, Göksel Erdoğan, Rakip Evran, Bülent Kandemir, Ali Asker Kantürk, Zihni Karaçay, Süleyman Koç, Aysun Moralı, Soner Moran, Esin Neriman, İnanç Özden, Dilek Özer, Mustafa Tunç ve Kenan Türkmenoğlu yer aldı.

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