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CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Emre, “İddia ediyorum, milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen, memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile en üst sıralarda. Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız” dedi.

CHP’nin Diyarbakır’da 9’uncu sıradan milletvekili adayı gösterdiği iş kadını Gülay Emre, adaylıktan çekildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki iş yerinde basın toplantısı düzenleyen Emre, partisini topa tuttu. Bazı il yöneticileri ve başkanların partinin genel ilkelerine tamamen ters bir politika yürüttüklerini belirten Emre, hayatları boyunca sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemiş, CHP dışında hemen her partide yer aramış ama oralarda kabul bile görememiş ve sırf listeyi tamamlamak için eklenmiş kişilerin listenin ilk sırasında aday gösterildiğini savundu.

"BU AHLAKSIZLIĞA ORTAK OLMAYACAĞIZ"

Milletvekilliği adaylık başvuru gününe kadar il binasının adresini bilmeyen ve memur olduğu için 3 ay bedava izin kullanmak için aday olanların bile üst sıralarda olduğunu iddia ettiğini anlatan Gülay, “Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız. Bu kararın hiçbir CHP’li de, CHP’ye yüzünü dönmeye hazır hiçbir Diyarbakırlıda ve kadınların vicdanında karşılığı yoktur. Partimizi tabela partisi etme hadsizliği gösteren niteliksiz, genelde kadınlara, özelde ise Kürt kadınına düşman il başkanı ve yöneticilerimizin derhal istifa etmeleri ve görevlerinden alınmaları gerekmektedir.

ADAYLIKTAN İSTİFA ETTİ

Güçlü, sosyal demokrat kadınlardan korkan bu tür yöneticilere partimizde ve partimizin genel kadın anlayışında yer yoktur. Bu kirli karara ortak olmamak adına bir üye olarak partime hizmet etmeye devam etmenin onuru ile milletvekili adaylığından istifa ediyorum” dedi. (İHA)

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CHP Diyarbakır Gülay Emre Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
chp demek ahlaksızlık demek zaten ablacım neyini anlamadın bunun hala
birinci sıra olsaydı istifa edermiydin tarihte görülmüşmü d bakır 2 tana chp vekil çıkarmış
VAY CANINA TÇ COK ŞEY KAYBETTİ GEL BANA SENİ PARTİLİ YAĞPAYIM
Alakasız isimlerin ön sıralarda yer aldığı dıyarbakır için uzun süre parti içinde aktif halde bulunan Gülay Emre ye haksızlık yapılmıştır adaylıktan istifa etmesi de gayet doğal
3 ay izin için 10.000 tl veren enayi varsa tebrikler :D
Sorun bakalım geçen seçimler hanım efendinin nasıl bir başarısı olmuş?
parti içi demokrasinin en çok olduğu chp den istifa etmek sizin tercihiniz. Akp den istifa etseydiniz mesala hapse atılırsınız.
Öğrenemediniz gitti, şu parti disiplinini, İyi halt etmiş,
3 ay izin için o kadar para ödenmez be abla :)
Ben size senaryoyu söyleyim. Kadın memur düşmanı, haset, fesat kıskanç kendini kaf dağlarında gören biri. Memurun birini aldılar bunun önüne koydular, Kadın da kendi gururuna yediremedi. Bence çokta önemi değil , İlk başta partisi parti değil kendisi adam değil. Bence Cehape gibi bir partide durmadığı iyi olmuş. Evinin kadını çocuklarının annesı olsun daha iyidir. tebrik ediyorum.
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