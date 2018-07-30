CHP Edirne Milletvekili Bircan'ın beyin kanaması geçirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonla görüşerek, Iğdır'da beyin kanaması geçiren partisinin Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile telefonla görüştü.
Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'na, Bircan'ın ameliyatının başarılı geçtiğini, doktorların izin verdiği anda Ankara Üniversitesine nakledileceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca, Erdin Bircan'ın eşi Bahriye Bircan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu'nun, Bircan'ın rahatsızlığı üzerine Iğdır'a giden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan bilgi almayı sürdürdüğü belirtildi.
- İbni Sina Hastanesine gelmesi bekleniyor
Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamada, Iğdır'da beyin kanaması geçiren Bircan'ın, Sağlık Bakanı Koca'nın talimatıyla hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinin yoğun bakım/reanimasyon bölümüne getirilmesinin beklendiği bildirildi.
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