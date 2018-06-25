CHP Elazığ Milletvekili parti yönetimini istifaya çağırdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den milletvekili seçilen Gürsel Erol, partisinin genel başkanını ve merkez yönetimini istifaya davet etti.
Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminin anlayışından kaynaklandığını savundu.
Erol, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."
CHP'nin Tunceli Milletvekili iken 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Elazığ'da partisinin 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Erol, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili oldu.
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