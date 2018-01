CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

"KOPROLALİ HASTALIĞINA YAKALANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Altay, şunları söyledi:

"Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar 'terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız' lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım. Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta 'koprolali' diye. 'Koprolali' hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi'. Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan 'koprolali' hastalığına yakalanmıştır. Allah'tan şifa diliyorum. Türkiye'nin selameti için kendisinin bu hastalıktan bir an önce hastalıktan kurtulması gerekir. Şimdi burada 'ahlaksız' kavramından kastedilen tabi ki siyasi ahlaktır; ama kime ‘siyasi ahlaksız’ denildiğine de bir bakmak lazım. Bir siyasetçi, üstelik devletin en tepesindeki siyasetçi gerilimden, kutuplaşmadan, kamplaşmadan besleniyorsa o bir siyasi ahlaksızdır. Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini çiğneyen bir siyasetçi siyaseten ahlaksızdır. Mehmetçik, kan akıtıp, can verirken bunu 'bir tek adam şovu'na çevirmek isteyen siyasetçi, siyaseten ahlaksızlığın daniskasını yapmaktadır. 'Koprolali' hastalığından bir an önce kurtulmasını kendisine tavsiye ediyoruz."

(Odatv)