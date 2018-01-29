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CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 07:55 | Son Güncelleme 49 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan 'koprolali' hastalığına yakalanmıştır. Allah'tan şifa diliyorum. Türkiye'nin selameti için kendisinin bu hastalıktan bir an önce kurtulması gerekir" dedi.

Altay, TBMM Çankaya Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Afrin, iktidar ile muhalefeti birleştirdi" ifadelerini hatırlatan Altay, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

CHP'nin Afrin ile ilgili samimi uyarılarda bulunduğunu ifade eden Altay, "Neden rahatsız oluyor, biz anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın asıl altında yatan bir önemli nokta da geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir. Geçmişte 'PKK, FETÖ, DEAŞ bizi kandırdı' diyen Erdoğan'ın yarın, öbür gün de 'ÖSO bizi kandırdı' dememesi için biz bu uyarıları yaptık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, harekat başladığı andan itibaren desteğini açıkladığını, buna rağmen "yerlilik ve millilik" polemiği ile eleştirilere maruz kaldıklarını anlatan Altay, "Vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanının son günlerdeki söylem ve eylemleri Türkiye'nin selameti ve esenliği, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"KOPROLALİ HASTALIĞINA YAKALANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Altay, şunları söyledi:

"Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar 'terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız' lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım. Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta 'koprolali' diye. 'Koprolali' hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi'. Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan 'koprolali' hastalığına yakalanmıştır. Allah'tan şifa diliyorum. Türkiye'nin selameti için kendisinin bu hastalıktan bir an önce hastalıktan kurtulması gerekir. Şimdi burada 'ahlaksız' kavramından kastedilen tabi ki siyasi ahlaktır; ama kime ‘siyasi ahlaksız’ denildiğine de bir bakmak lazım. Bir siyasetçi, üstelik devletin en tepesindeki siyasetçi gerilimden, kutuplaşmadan, kamplaşmadan besleniyorsa o bir siyasi ahlaksızdır. Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini çiğneyen bir siyasetçi siyaseten ahlaksızdır. Mehmetçik, kan akıtıp, can verirken bunu 'bir tek adam şovu'na çevirmek isteyen siyasetçi, siyaseten ahlaksızlığın daniskasını yapmaktadır. 'Koprolali' hastalığından bir an önce kurtulmasını kendisine tavsiye ediyoruz."

(Odatv)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
allah daha büyük bir hastalık verir inşallah.şöyle öldürücü olsun ki ülke iyi bir nefes alsın.
@bulentburak bimukabil ettiğin bedduanın seni bulması dileği ile..
bizde diyoruz ki sizdede geri zekalılık hastalığı başlamış inan varmı ..... ........ ......
hadi ordan. sizin ne hesap içinde olduğunuz biliniyor. boşuna çırpınmayın. Bir defa yahu sadece bir defa vatan için ülke için konuşun. bir defa ülkenin vatanının yanında olun. bir defa yeter . sonra yine devam edersiniz.
Engin ALTAY vekilim ağzınıza sağlık. Yalnız vampir kandan beslenir.
Rabbim Şifasını tez nasip etsin İnşaAllah
Sizin durum daha kötü...son zamanlarda Erdoğanın yıldızı parladı ya..bu zavallılar akıllarınca onu kötülemeye çalışıyorlar..siz hakikaten zavallısınız.hasta değilde hasta olsa bile sizin en sağlıklınızdan
engin altayy bende koprolali hastasıyım ona göre!
en kısa sürede şehit olmasının haberini bekliyoruz inşAllah(aminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)
Gerçekten hastalansın diye dört gözle bekliyorsunuz ama avucunuzu yalarsınız.Reis dimdik ayakta.Hastalanmaz mı hastalanır tabii,sonuçta o da insan,ama o beklediğiniz olmayacak.Reise milyonlar dua ediyor.O dualarla ayakta kalacak.Allah onu başımızdan eksik etmesin.
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