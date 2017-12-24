CHP Eskişehir İl Kongresi

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Hayır, bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. 'Acaba CHP'yi de nasıl sustururuz' diye. Senin feriştahın gelse CHP'yi susturamaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Divan Başkanlığında Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye, kadın erkek eşitliliği, güçlü bir sosyal devlet, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istediklerini söyledi.

Güçlü bir Türkiye istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Ama onlar diyorlar ki, 'Hayır böyle yapmayın.' Ne yapacağız? 'Sesinizi çıkarmayın. Biz ne diyorsak evet deyin ve bizi alkışlayın. Biz de diyelim ki ne güzel muhalefet var, bak muhalefet iktidar el ele.' Siz doğru bir şey yaptınız da biz itiraz mı ettik? Hayır. Doğru yaparsanız destekleriz. Yanlış yaparsanız en güçlü şekilde karşınızda dururuz. Dünya da bilsin onlar da bilsin. Hiç ama hiç bu konuda ödün vermeyiz. Biz medya özgürlüğünü savunuyoruz. Altan kardeşlerin de hakkını, hukukunu savunuruz, Ali Bulaç'ın da hakkını, hukukunu savunuruz. Çünkü biz, bizimle aynı düşüncelerde olmasa bile her kalem sahibinin özgürce yazı yazmasını isteriz. Bizi anlayamadıkları nokta o zaten."