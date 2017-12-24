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CHP Eskişehir İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 13:21 | Son Güncelleme 2 dakika önce

- Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1) - "Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Hayır, bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. 'Acaba CHP’yi de nasıl sustururuz' diye. Senin feriştahın gelse CHP’yi susturamaz" - "Yargıtaya, Danıştaya yaptığınız atamalar yanlıştır, bunlar yargıyı katletmektir diye söyledik. Defalarca söyledik. Ama atamayı yapanlar 'Hayır biz

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Hayır, bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. 'Acaba CHP'yi de nasıl sustururuz' diye. Senin feriştahın gelse CHP'yi susturamaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Divan Başkanlığında Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye, kadın erkek eşitliliği, güçlü bir sosyal devlet, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istediklerini söyledi.

Güçlü bir Türkiye istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Ama onlar diyorlar ki, 'Hayır böyle yapmayın.' Ne yapacağız? 'Sesinizi çıkarmayın. Biz ne diyorsak evet deyin ve bizi alkışlayın. Biz de diyelim ki ne güzel muhalefet var, bak muhalefet iktidar el ele.' Siz doğru bir şey yaptınız da biz itiraz mı ettik? Hayır. Doğru yaparsanız destekleriz. Yanlış yaparsanız en güçlü şekilde karşınızda dururuz. Dünya da bilsin onlar da bilsin. Hiç ama hiç bu konuda ödün vermeyiz. Biz medya özgürlüğünü savunuyoruz. Altan kardeşlerin de hakkını, hukukunu savunuruz, Ali Bulaç'ın da hakkını, hukukunu savunuruz. Çünkü biz, bizimle aynı düşüncelerde olmasa bile her kalem sahibinin özgürce yazı yazmasını isteriz. Bizi anlayamadıkları nokta o zaten."

- "Haksızken haklı olmanın yollarını arıyorlar"

"Biz demokrasiden, kadın erkek eşitliği, üniversitelerin özgürce konuşabildiği bir Türkiye'den yanayız. Eğer bunları yapabilirseniz kendi ülkenizde demokrasiden anca söz edebilirsiniz." diyen Kılıçdaroğlu, şunları savundu:

"Geçmişte, bir değişiklik yapıldı Yargıtay ve Danıştayda. 160 militan Yargıtaya hakim olarak tayin edildi. Danıştaya da tayin edildi. Yanlış hatırlamıyorsam 52 hakim. Bunların yüzde 99'u FETÖ'cüydü. Bunlara sadece ve sadece ben karşı çıktım. Yargıtaya, Danıştaya yaptığınız atamalar yanlıştır, bunlar yargıyı katletmektir diye söyledik. Defalarca söyledik. Ama atamayı yapanlar 'Hayır biz haklıyız' dediler. Gün geçti, devran döndü, Danıştay ve Yargıtaydan 160 hakimi görevlerinden aldılar ve bunların büyük bir kısmı şimdi hapiste. Kim atadı bunları? Atayanlar hesap veriyor mu? Vermiyorlar. Karşı çıkanlara şimdi 'FETÖ'cü' diyorlar. Eğer bu ülkeye FETÖ'yü bela yaptılarsa bela yapanlar şu anda iktidarlar. FETÖ'yü başımıza bela edenlerden birisi şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Eğer bu ülkede, bir FETÖ'cü arıyorsanız o FETÖ'cü orada oturuyor. Haksızken haklı olmanın yollarını arıyorlar."

Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü kaymakamları, hakimleri, valileri, paşaları, akademisyenleri, CHP'nin tayin etmediğini belirterek, "Hepsinin altında sizin imzanız var. Nasıl utanmadan, sıkılmadan kalkıp bizi suçluyorsunuz. Akıl tutulması diye bir şey var. Biz buna izin vermeyeceğiz. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkıncaya kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." yorumunu yaptı.

"Bir şeyden daha vatandaşlarım emin olsunlar 20 Temmuz'da bir sivil darbe olmuştur. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur. Bu ülkenin insanları, vatandaşları bu darbe girişimini püskürtmüştür, TBMM sabaha kadar görevinin başında kalmıştır ve darbeyi püskürtmüştür." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ama 20 Temmuz'da darbe girişimi fırsat bilinerek bir sivil darbe yapılmıştır. OHAL ilan edilmiştir. Dört siyasi parti parlamentoda, üniversiteler de sivil toplum örgütleri de darbeye açık ve net tavır koymuştur. Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var, niçin ve neden OHAL? FETÖ ile mücadeleyse zaten yapılıyor. Sen mücadele ettin de birisi karşı mı çıktı? Hayır, bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. En çok da bizim üstümüze geliyorlar. 'Acaba CHP'yi de nasıl sustururuz' diye. Senin feriştahın gelse CHP'yi susturamaz. İzledikleri yöntem FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi izlediği yöntemdir. Aynı yöntemi izliyorlar şimdi."

(Sürecek)

(AA)

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