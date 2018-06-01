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CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 4 kişilik heyetin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin dosyaları inceleyeceği öğrenildi.

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin ABD’ye usulüne uygun başvuru yapılmadığı iddiasında bulunmuştu.

CHP’den aralarında Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 4 kişilik bir heyet, Adalet Bakanlığı'na giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD'den iadesi ile ilgili dosyayı Pazartesi günü inceleyecek.

MUHARREM İNCE'NİN İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde bir mitingte konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'le görüştü” diyen ve Erdoğan cephesi tarafından yalanlanan Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okumuştu.

İnce, "Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89'uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma" demiş ve kitapta geçen şu bölümleri miting kürsüsünden okumuştu:

"Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi"

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YAZAR KENDİSİNİ YALANLAMIŞTI

Kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce’nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yapmış ve kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu. Kendi kendisini yalanlayan yazar Güngör açıklamasında şunları belirtmişti:

"Bugün Kırşehir'de Muharrem İnce'nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti'nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

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Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ'yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz.”

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ince siyasi inisiyatifi eline aldı akp peşinden koşup duruyor. Akp ilk kez bu kadar zavallı ve çaresiz. Abbas yolcu. TAMAM.
akp liler bu işin kaymağını yedi bitiremedi sıra chp mi ? ulusalcılara yaranacam diye yazık edecek kendine ince ince...
@ubalkarkaya ne alaka..chp hesap sormak için milleti uyandırmak için bu işe el atıyor
ulusalcimi kaldi chp artik hdp nin yan şubesi belli ki sende bu yazdiklarinda samimi degilsin
ne gulenmis arkadas.. olsede kurtulsak yoksa bir asir devam edecek..
çıkacak sonuç şu...chp yine diyecek iki inceledik..evek usulüne uygun deil...akp diyecekki..incelediler bak bişey bulamadılar...oysa akpfetoyu vatandadliktan attılar.hic bir ülke bir başka ülke vatandaşını üçüncü bir ülkeye vermez...dunyada bunun örneği yok
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