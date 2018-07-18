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CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili paylaşımlarıyla ilgili olarak AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı, Musa Yılmaz hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma başlattı.

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

Kocaeli Gebze 'de CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü olan pazar günü, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Musa Yılmaz'ın, ' 15 Temmuz yazılmış bir senaryodur', ' 15 Temmuz senaryosu önceden yazılmış 20 Temmuz sivil darbenin alt yapısıydı', 'Biz kahramanlıkları destanları dış güçlere ve emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşında oluşurduk. Sizin 15 Temmuzunuz sizin olsun, tanımıyoruz' gibi paylaşımlarda bulundu. Musa Yılmaz'ın paylaşımına AK Partili yöneticiler tepki gösterdi.

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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, Musa Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, suç duyurusu üzerine Musa Yılmaz ile ilgili olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Gebze Musa Yılmaz 15 Temmuz ak parti

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