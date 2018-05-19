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CHP Gençlik Kolları Anıtkabir'e yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

CHP Gençlik Kolları Anıtkabir'e yürüdü

CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güvenpark'tan, Anıtkabir'e yürüdü.

Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik Caddesi'ni takip ederek, Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Ankara Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, Anıtkabir'in Gençlik Caddesi girişinde parti otobüsü üzerinden yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe katılanlar, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

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