CHP Gençlik Kolları üyeleri, Anıtkabir'e yürüdü

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında CHP Gençlik Kolları üyeleri, Kızılay'dan Anıtkabir'e yürüdü.
CHP Gençlik Kolları üyeleri, Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanarak, saat 12.30 sıralarında yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hak hukuk adalet" şeklinde sloganlar attı. Yürüyüş güzergahında bulunan binalardaki birçok kişi de balkonlarına çıkarak yürüyüşe Türk bayrağı sallayarak destek oldu. Anıtkabir'e gelen partililer güvenlik noktalarından geçtikten sonra içeri alındı.
Öte yandan yürüyüş sırasında iki partili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ancak diğer partililer araya girerek kavganın büyümesini önledi.
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