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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 32 dakika önce

- "Asgari ücretin 15 yılda 9 kat arttığını söyleyenler, ülkedeki döviz kurunu, benzinin litre fiyatını, etin kaç lira olduğunu söyleyemiyorlar. 3 aylık maaşı ile araba alabilenler, emekçinin 42 aylık maaşı ile araba alacağını övünerek söyleyebiliyorlar" - "AKP yöneticileri kendi ürettikleri rakamlarla yaptıkları icraatları ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama söylediklerine ne kendileri ne de halk inanıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "Asgari ücretin 15 yılda 9 kat arttığını söyleyenler, ülkedeki döviz kurunu, benzinin litre fiyatını, etin kaç lira olduğunu söyleyemiyorlar. 3 aylık maaşı ile araba alabilenler, emekçinin 42 aylık maaşı ile araba alacağını övünerek söyleyebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında, emek düşmanı politikaların geldiğini belirtti.

Taşeron işçilerine "Ne kadrosu, zaten çalışıyorsunuz", asgari ücretliye ise "eline diline dursun" demenin, iktidarın emeğe ve emekçiye bakışını net bir şekilde gösterdiğini ileri süren Ağbaba, "Ülkede yaşayan emekçiye, üreticiye, eğitimciye düşman gözüyle bakan, hakkını isteyen yurttaşı azarlayan bu tavrı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun "42 asgari ücret maaşıyla bir otomobil alınacağını" söylemesinin emekçiyle dalga geçmekten başka bir şey olmadığını savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bir Başbakan Yardımcısı'nın yapılan asgari ücret zammını övmek için başka bir örnek bulamaması üzüntü vericidir. Asgari ücretin 15 yılda 9 kat arttığını söyleyenler ülkedeki döviz kurunu, benzinin litre fiyatını, etin kaç lira olduğunu söyleyemiyorlar.3 aylık maaşı ile araba alabilenler, emekçinin 42 aylık maaşı ile araba alacağını övünerek söyleyebiliyorlar. AKP yöneticileri kendi ürettikleri rakamlarla yaptıkları icraatları ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama söylediklerine ne kendileri ne de halk inanıyor.

Otoyola, köprülere, benzine, doğalgaza zam yapılınca 'güncelleme', ekmeğe yapılınca 'zam yok, gramaj ayarı var' denen ülkede, asgari ücretliye dalga geçer gibi, '42 ay yeme içme arabanı alırsın' diyorlar. Bunu söyleyenler sadece bir ay asgari ücretle geçinmeye çalışsın, hatta bir ay çok gelirse sadece bir gün ceplerinde 3 lirayla eve ekmek götürme derdine düşsünler görelim."

- "Asgari ücret eriyor"

İktidarın, "asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu" söyleyerek gerçekleri saptırdığını ifade eden Ağbaba, "Oysa rakamlar onların söylediğinin tam tersini söylüyor. Bir asgari ücretli İrlanda'da7 bin 100 lira, Almanya'da 6 bin 800 lira, Slovenya'da 3 bin 600 lira, Yunanistan'da 3 bin 100 lira alırken, Türkiye'de bin 603 lira alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Satın alma gücü değerlendirildiğinde, Türkiye'deki asgari ücretlinin, Avrupa'daki asgari ücretlinin yanına bile yaklaşamadığını kaydeden Ağbaba, şunları ifade etti:

"Örneğin İngiltere'de bir işçi asgari ücreti ile 300 kilogram, Almanya'da 214 kilogram, Türkiye'de ise 40 kilogram et alabiliyor. Türkiye ile İngiltere arasında 7,5 kat fark var. Asgari ücret, 2016'da 493, 2017'de 432, 2018'de 352 Avroya karşılık geliyor. Son 3 yılda asgari ücretlinin maaşları eridikçe eriyor. Yapılan zamlar emekçinin eline geçmiyor."

(AA)

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