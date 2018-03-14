HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

"Kruvaziyer destekleri, 2018-2019 dönemi için iki yıllık olarak açıklanıyorsa, uçak yakıt desteği de bu şekilde, hem de 2017 yılı bitmeden açıklanmalıydı. Üç yıldır hem biz hem sektör uyarıyor ama bir türlü değişiklik yapılmıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizm sektörüne yönelik uçak yakıt desteğinin, kruvaziyer desteği gibi iki yıllık olması ve 2017 yılı bitmeden açıklanması gerektiğini belirterek, "Üç yıldır hem biz hem sektör uyarıyor ama bir türlü değişiklik yapılmıyor." ifadesini kullandı.

Budak, yazılı açıklamasında, hükümetin, uçak krizinin ardından gündeme getirdiği ve üç yıldır uyguladığı desteklerin olumlu olduğunu belirtti.

Ancak bu desteklerin doğru planlanamadığını savunan Budak, turistlerin ve tur operatörlerinin, seyahat tercihlerini aylar öncesinden belirlediğini, bunun için de desteklerin, planlama yapılabilmesi için yıl bitmeden açıklanması gerektiğini ifade etti.

Budak, "Neredeyse turizm sezonu açılacak, hükümet, Ocak-Şubat 2018 dönemi için 9 bin dolarlık uçak yakıt desteğini, mart ayının ortasında açıklıyor. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Kruvaziyer destekleri, 2018-2019 dönemi için iki yıllık olarak açıklanıyorsa, uçak yakıt desteği de bu şekilde, hem de 2017 yılı bitmeden açıklanmalıydı. Üç yıldır hem biz hem sektör uyarıyor ama bir türlü değişiklik yapılmıyor." açıklamasında bulundu.

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Çetin Osman Budak kruvaziyer desteği turizm uçak krizi

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arazi Toplulaştırma Toplantısına Yoğun Katılım

Arazi Toplulaştırma Toplantısına Yoğun Katılım

Uclg-Mewa sürdürülebilir turizm forumu sona erdi

Uclg-Mewa sürdürülebilir turizm forumu sona erdi

Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Atilla 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

Başkan Tuna, sağlık çalışanlarını unutmadı

En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu

En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu

Temiz Yüreklerden Temiz Ellere

Temiz Yüreklerden Temiz Ellere

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.