CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, turizm sektörüne yönelik uçak yakıt desteğinin, kruvaziyer desteği gibi iki yıllık olması ve 2017 yılı bitmeden açıklanması gerektiğini belirterek, "Üç yıldır hem biz hem sektör uyarıyor ama bir türlü değişiklik yapılmıyor." ifadesini kullandı.

Budak, yazılı açıklamasında, hükümetin, uçak krizinin ardından gündeme getirdiği ve üç yıldır uyguladığı desteklerin olumlu olduğunu belirtti.

Ancak bu desteklerin doğru planlanamadığını savunan Budak, turistlerin ve tur operatörlerinin, seyahat tercihlerini aylar öncesinden belirlediğini, bunun için de desteklerin, planlama yapılabilmesi için yıl bitmeden açıklanması gerektiğini ifade etti.

Budak, "Neredeyse turizm sezonu açılacak, hükümet, Ocak-Şubat 2018 dönemi için 9 bin dolarlık uçak yakıt desteğini, mart ayının ortasında açıklıyor. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Kruvaziyer destekleri, 2018-2019 dönemi için iki yıllık olarak açıklanıyorsa, uçak yakıt desteği de bu şekilde, hem de 2017 yılı bitmeden açıklanmalıydı. Üç yıldır hem biz hem sektör uyarıyor ama bir türlü değişiklik yapılmıyor." açıklamasında bulundu.