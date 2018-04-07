CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan sürpriz çıkış! Canlı yayında açıkladı

Halk TV'de yayımlanan 'Halk Arenası' programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak istiyorum. Bunu yakınlarımla paylaştım, Genel Başkanım'la paylaştım.' dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ



Seçim güvenliğine dikkat çeken Erdoğdu, "Seçim güvenliği meselesi çok hassas bir konu. Dikkatli konuşmamız gereken bir konu. CHP bir gönüllüler hareketi. Bu gönüllüler hareketinde gönüller ne kadar birleşirse kırgınlıkları ne kadar hızlı halletmeye çalışırsak, ki her kimi kırdık üzdüysek genel başkan yardımcısı olarak yürekten özür diliyorum. Ama şunu unutmayın CHP yan taraftaki emekli öğretmendir, oradaki üniversiteli kız çocuğudur, bir kamu işçisidir. Bu insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele etmeye çalışıyor. Seçim güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Geceler boyu çalışıyoruz" diye konuştu.

'HEPİMİZ DEĞERLENDİRMELİYİZ'



2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da kıyasıya bir rekabetin yaşanacağını söyleyen Erdoğdu, "Önümüzde zor bir seçim var. Ben önümüzdeki dönemde partimle konuştuktan sonra eğer bu seçimi kazanabilecek aday adaylardan biri olabilirsem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak istiyorum. Bunu yakınlarımla paylaştım, Genel Başkanım'la paylaştım. Bu portföyde hepimizin değerlendirilmemizin gerektiğini, İstanbul'u en iyi yönetecek belediye başkanının belirlenmesi konusunda geniş bir tartışmanın faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.