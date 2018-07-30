CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelere ayrılan kaynağın yüzde 30 oranında kesileceğinin tartışıldığını belirterek, "Eğer böyle bir karar varsa ve karar uygulanırsa artık belediyeler maaş ödeyemez hale gelecek ve çoğu iflas edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin plan ve bütçelerini yapıp vatandaşlara söz verdiğine işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir gecede yukarılardan gelen emirle bunu değiştiremeyeceğini savunan Torun, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ille tasarruf yapacaksa, halkın birinci basamak ihtiyaçlarını gören belediyeleri çökertmeye çalışacağına gitsin önce sarayın israflarını kessin. Eğer Türkiye hala bir devlet ise bunun olmayacağını kendisine hatırlatalım." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, belediyelere uygulayacağı yüzde 30 kesinti ile muhalif belediyeleri çökerteceği iddiasında bulunan Torun, Türkiye'nin yeni bir kaosa sürükleneceğini ileri sürdü.

"Eğer böyle bir karar varsa ve karar uygulanırsa artık belediyeler maaş ödeyemez hale gelecek ve çoğu iflas edecektir." açıklamasını yapan Torun, parti olarak yerel yönetim gelirlerinin artmasını ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: