CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelere ayrılan kaynağın yüzde 30 oranında kesileceğinin tartışıldığını belirterek, "Eğer böyle bir karar varsa ve karar uygulanırsa artık belediyeler maaş ödeyemez hale gelecek ve çoğu iflas edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Torun, yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin plan ve bütçelerini yapıp vatandaşlara söz verdiğine işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir gecede yukarılardan gelen emirle bunu değiştiremeyeceğini savunan Torun, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ille tasarruf yapacaksa, halkın birinci basamak ihtiyaçlarını gören belediyeleri çökertmeye çalışacağına gitsin önce sarayın israflarını kessin. Eğer Türkiye hala bir devlet ise bunun olmayacağını kendisine hatırlatalım." ifadelerini kullandı.
Hükümetin, belediyelere uygulayacağı yüzde 30 kesinti ile muhalif belediyeleri çökerteceği iddiasında bulunan Torun, Türkiye'nin yeni bir kaosa sürükleneceğini ileri sürdü.
"Eğer böyle bir karar varsa ve karar uygulanırsa artık belediyeler maaş ödeyemez hale gelecek ve çoğu iflas edecektir." açıklamasını yapan Torun, parti olarak yerel yönetim gelirlerinin artmasını ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"AKP'nin yerel yönetimlere bakışı bellidir. Köyleri ve belde belediyelerini kapatmaları, il özel idarelerini kaldırmaları, seçmenlerin yarısına hizmet sunan belediye başkanlarını ya istifa ettirmeleri ya da kayyum atamaları millet iradesine verdikleri önemi göstermektedir. Şimdi de yerel seçimden önce belediyelere aktarılacak payları kısmayı gündeme alarak onları hizmet göremez hale getirmeyi amaçlamaktadırlar. Rastlantıya bakın ki tam da aynı dönemde kamu idarelerinden 100 günde bitirebilecekleri vizyon projeler toplamaya başlıyorlar. Bu oyunun farkındayız. Yerel idareleri iş göremez hale getirip kendilerini kurtarıcı gibi sunma planlarını en başından bozacağız."
Seyit Torun, ayrıca, OHAL döneminde belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarının İçişleri Bakanı'nın iznine bağlı olduğunu hatırlatarak, "OHAL kalkmasına rağmen bu konuda yeni düzenleme yapılmadı. Bu da güya tasarruf tedbirleri çerçevesinde düşünülüyor ama tamamen siyasi bir tasarruftur." değerlendirmesini yaptı.
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