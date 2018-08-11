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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

"Yeni ekonomik model yine emekçilere acı fatura olarak dönecektir. Bakanın bahsettiği kamu tasarrufları bunun en bariz örneğidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Yeni ekonomik model yine emekçilere acı fatura olarak dönecektir. Bakanın bahsettiği kamu tasarrufları bunun en bariz örneğidir." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomik Model" adı altında açıkladığı eylem programın, iflasın itirafı olduğunu savundu.

Modelin elle tutulur olmayan, soyut bir programdan ibaret olduğunu belirten Ağbaba, "Albayrak'ın açıklamaları planlı ve düzenli bir ekonomi programından ziyade alelacele açıklanmış bir program." ifadesini kullandı.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Döviz kuru karşısından günden güne değil artık saat başı gerileyen lira, Bakanın bu açıklamaları yapmasına vesile olmuştur. Yani hazineden sorumlu Bakan, ülkenin uçurumun kıyısında olduğunu itiraf etmiştir. Hazine Bakanı yaptığı açıklamada para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanması ve para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassas olduğunu belirtmiştir. Öyleyse ilk yapması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Merkez Bankası'na yönelik müdahelelerinden bir an önce vazgeçmesine yönelik güçlü bir telkinde bulunmak olmalıdır. Yeni Ekonomik Model AKP iktidarının yıllardır uyguladığı sorumsuz ve ranta dayalı ekonomi politikalarının bir sonucudur. Çarpık ve inşaata dayalı ekonomik büyüme ve sözde refah masalının geldiği nokta, ülkemizi adeta ekonomik bir iflasın eşiğine getirmiştir."

- "Acı faturayı yine emekçiler ödeyecek"

Ağbaba, "Bu ekonomik model yine emekçilere acı fatura olarak dönecektir. Bakanın bahsettiği kamu tasarrufları bunun en bariz örneğidir. İktidarın yarattığı bu kriz ülkedeki milyonlara ağır vergiler ve ücret düşüklükleri olarak dönecektir." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yeni ekonomik model

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