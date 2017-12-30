CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İran'daki protestolara ilişkin, "Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz. Bu gösterilerin sadece ülke içindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde İran'da hayat pahalılığı gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen protestoların dış kaynaklı olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz. Bu gösterilerin sadece ülke içindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım çünkü kentlere yayılmaya başladı. İran ile ilgili bir dış tasarruf olduğu belli. Tabii İran'ın kendi iç sorunları olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte İran ile daha yakın konumda olmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede başlayacak olan bir çalkantı, bizim de içimize yansıyabilir. Bunun küresel bir boyutu olduğunu bilmeliyiz. Bu olaylar sadece İran konseptinde bir olay değildir. İran'ın özellikle Ortadoğu'da varlığından rahatsız çevreler olduğunu ve İran'a karşı bir lobinin de oluştuğunu biliyoruz. Biz Türkiye olarak bölgemizde tekrar bir iç karışıklık, tekrar bir düzensizlik istemiyoruz."

(AA)