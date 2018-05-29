CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir." dedi. Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "Sayın Muharrem İnce'nin performansını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, İnce'nin performansını gayet iyi bulduğunu belirtti. "İnce'nin adaylığını açıkladığınız gün Sayın İnce'yi kürsüye çağırırken kurduğunuz cümle kimi kesimlerin tepkisini çekti. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "İktidar kesiminin tepkisini çekti. Biz uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim oraya. Başında da 'Sayın' sözcüğü var, özellikle kesip bir tarafa koyuyorlar. Muharrem Bey'le tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Sonra da siyasette beraber görev yaptık. Başarılı bir arkadaşımız." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin toplumun her kesimini kucakladığını, cumhurbaşkanı adaylığı görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

- "İkinci tura kaldığı takdirde dahi alacaktır" "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağını düşünüyor musunuz ? İkinci tur için Cumhuriyet Halk Partisi olarak stratejiniz nedir?" sorusunu Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı: "Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye'nin geleceği esas alınarak, güçlü bir Türkiye esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Millet İttifakı bize göre son derece değerli bir ittifaktır. Bunun sonucunu hep birlikte alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasi getireceğiz." Bir başka soru üzerine Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem İnce'nin kazanacağını savunarak, "Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, başarılı bir diyalog. Sevecenliği giderek artıyor. Toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor cumhurbaşkanı adayı olarak. Dolayısıyla ikinci tura kaldığı takdirde dahi alacaktır." dedi.

- "Bu yol demokrasi yoludur" "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınırsa Sayın Akşener'le Sayın Karamollaoğlu ile siz ya da ittifakın diğer birleşenleri bir araya gelip Sayın Muharrem İnce için bir ortak miting düşünür müsünüz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, millet için bir araya gelindiğini, ülkenin çıkarları için ne gerekiyorsa ortak karar verileceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Kim kaldıysa ikinci turda Sayın Erdoğan'ın karşısına siz CHP Genel Başkanı olarak destekleyeceğiz, onun için çalışacağız diyorsunuz yani?" sorusuna ise "Elbette." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduktan sonra daha güçlü, demokratik parlamenter sistemin inşa edileceğini kaydetti. "HDP'nin durumu da Meclis aritmetiğini etkileyecektir. Siz HDP'nin bir baraj sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, kamuoyuna yansıyan anketlerin HDP'nin barajı aşabileceğini gösterdiğini söyledi. HDP'nin barajı aşması ve parlamentoda olması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, CHP olarak yüzde 1 oyu alsa dahi bir partinin en azından genel başkanının parlamentoda olmasını istediklerini belirtti.

Seçim için kurulan bu ittifakın seçim sonrasında da devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "İttifak öncesi üç siyasal partinin lideri de 'Biz ilkelerden hareketle bir ittifakı öngörüyoruz' demişlerdi. Çünkü bir araya gelecekseniz hangi amaçla bir araya geliyorsunuz, bu ilkeler belirlenecek. İlkelerle yola çıkıyorsanız, amaçları ortaklaştırarak yolunuza devam ediyorsanız bu yol kısa bir yol değildir, bu yol demokrasi yoludur. İlkeleriniz, hedefleriniz var. Bu ilkelerden yola çıkarak hedefleri gerçekleştirmek için çalışacaksınız, mücadele edeceksiniz. 'Yeni sivil bir anayasa' dedim. Bu anayasayı üç siyasi parti lideri oturup yapmayacak kuşkusuz. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği güzel bir birliktelikle bu anayasa değişikliği gerçekleşecek. Büyük bir olasılıkla umuyorum o da gerçekleşir. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu anayasa değişikliğine katkı verecektir çünkü kendi tabanı da demokrasiyi savunuyor ve demokrasi istiyor."

\ - "Beton ekonomisi değil üretim ekonomisi olsun diyoruz"

"Eğer ittifak Mecliste de devam edecekse bildirge ve vaatlerinde birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Siz konuştunuz mu, bildirgeler, vaatler, yürünecek yol ne kadar birbiri ile uyuşuyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Birbiriyle örtüşüyor. Demokrasiyi istiyoruz, yargı bağımsızlığını, güçler ayrılığını, medya özgürlüğünü, herkesin aşı, işi olsun, gelir dağılımı olabildiğince dengeli olsun istiyoruz, beton ekonomisi değil üretim ekonomisi olsun diyoruz. Dikkat ederseniz aslında Millet İttifakı'nın söylemlerinde de büyük bir benzerlik, ortaklık var. Biz de Türkiye'de demokrasiyi savunuyoruz, onlar da demokrasiyi savunuyorlar. Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını biz de savunuyoruz onlar da savunuyorlar. Bir siyasi partinin lideri mahkemelere hakim atamamalı. Bunu ben de söylüyorum onlar da söylüyorlar. Cumhurbaşkanı bağımsız ve tarafsız olmalı. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı. Bunu biz de söylüyoruz onlar da söylüyorlar. Cumhurbaşkanının şöyle bir özelliği var, cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Devletlerin sigortası cumhurbaşkanları veya devlet başkanlarıdır. Bunlar tarafsızdırlar. Bütün toplumu temsil ederler. Dolayısıyla bir sorun çıktığında gerektiğinde sorunun ya da çözümün taraflarını davet edip onlarla birlikte sorunun çözümü konusunda atılacak adımlara dikkat çeker, düşüncelerini alır, onların görüşlerini öğrenir, gerekirse ortak bir açıklama yaptırma imkanı olur. Ama eğer cumhurbaşkanı devletin sigorta niteliğini kaybetmişse ve bir partinin genel başkanıysa ne yapacak? Diğer partilerle iş birliği yapmayacak, tam tersine diğer partileri rakip olarak görecek. Bu da siyasetin doğasında olan bir şey. Siz rakibinizle nasıl oturup konuşacaksınız?"

Cumhurbaşkanının en tepede, tarafsız, bağımsız, 80 milyonu kucaklayan, az konuşan, dikkatli konuşan, belli günlerde konuşan, o konuştuğu zaman toplumun her kesiminin dikkatle dinlediği bir kişi olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati konuşup siyasi propaganda yapan kişiden cumhurbaşkanı olmaz ki. Olsa olsa bir partinin genel başkanı olur. Türkiye'nin geldiği nokta da bu. Bu noktadan Türkiye'yi uzaklaştırmak tarafsız bağımsız bir cumhurbaşkanı, saygın bir yargı, yasama yürütme yargı arasında sağlıklı bir denge, güçler dengesi, denetimsiz hiçbir organın olmadığı bir Türkiye. Böyle bir düzen istiyoruz. Bunun adına da demokrasi diyorlar." diye konuştu. - "Diğer partilere oy veren vatandaşların da oyunu alacak" "Eğer Sayın Muharrem İnce seçilemez ama Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinde bir oy alırsa Cumhuriyet Halk Partisi liderliği tartışmalı bir hale gelir yorumları için ne dersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Yorumlar yapılabilir. Muharrem Bey'i cumhurbaşkanı yapalım öncelikle. O tartışmaları bugünden başlatmak isteyen belli çevreler var. Acaba Muharrem Bey daha fazla oy alırsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Muharrem Bey keşke daha yüksek oy alsa. İstemez miyiz? Şunu söylemek mi istiyorlar acaba; 'Muharrem Bey yüksek oy almasın, biz de aleyhine çalışalım.' Aklın, ahlakın, mantığın alacağı şey mi bu? Tam tersine Muharrem Bey son derece başarılı. Sadece CHP'lilerin oylarını almayacak diğer partilere oy veren vatandaşların da oyunu alacak. Muharrem Bey sadece CHP'lilerin oyunu alıyor diye bir beklenti içine girersek seçilemeyeceği belli o zaman. Olur mu öyle şey?"

- "Bu değerlendirmeleri havuz medyası yapıyor" "Milletvekili listelerinde Sayın İnce ile hareket eden isimlerin o listede olmadığı görüldü ve 'Eğer Sayın İnce seçilemezse parlamentoya da giremeyecek, yanındaki ekip listede yok, onlar da giremeyecek. Bir anlamda İnce ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden tasfiye ediliyor' denildi. Siz böyle bir amaç güttünüz mü?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim. Bu değerlendirmeleri kim yapıyor, havuz medyası yapıyor. Onların yazarları çizerleri yapıyorlar. Yok öyle birşey." karşılığını verdi. "Listeye sizin tek başınıza karar verdiğiniz söylendi. Tek başınıza mı liste yaptınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları anlattı: "Hayır efendim, 600 kişiyi nasıl tek başıma belirleyeceğim? Olur mu böyle bir şey? Adaylar 5 genel başkan yardımcısı tarafından ayrı ayrı kabul edildi, onlarla küçük mülakatlar yapıldı, notlar alındı. Bu 5 genel başkan yardımcısı arkadaşımıza daha sonra başka bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız daha katıldı, oturduk, birlikte değerlendirmeler yaptık. O değerlendirmeler sonucunda böyle bir tablo ortaya çıktı."

"Eren Erdem'in listede olmadığı günün sabahında kendisi ile ilgili bir iddianamenin kabul edildiğini, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu öğrendik. Sonrasında kendisinin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar var. MİT tırları dosyasına ilişkin Sayın Tezcan'dan aldığını söylüyor, Zaman gazetesini sizin talimatınızla ziyaret ettiğini söylüyor. Yaptığı açıklamalar ve o süreçle ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: "Eren Erdem Bey'le görüştüm. Beni aradı. MİT tırlarıyla ilgili zaten parti sözcümüz bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısı sonrasında elindeki belgeleri basın mensuplarına da milletvekillerine de dağıttı. O basın toplantısının kayıtları vardır her yerde. 'Oradan aldım' diyor, doğru. Basın toplantısı yapıp açıklıyor belgeleri, milletvekiline de veriyor. Biz bütün milletvekillerimize haftalık yazılar gönderiyoruz. Nerede, nasıl konuşulması gerektiği veya hangi konulara girilmemesi gerektiği konusunda yazılar gönderiyoruz."

"Sayın Tezcan'a nereden ulamıştı o belgeler?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, belgelerin her yerde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, MİT tırlarıyla Suriye'ye silah gönderilmesiyle ilgili ilk açıklamalardan birisini partisinin grup toplantısında yaptığını hatırlattı. Bunların gizli saklı olmadığını, 17 internet sitesinde yayınlanan görüntüler bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, 17 internet sitesinde yayınlanan görüntülerin kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir siyasi parti görmüyorsa gözleri kör demektir." şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'e yurt dışına çıkış yasağının gözdağı vermek için yapıldığını, bunların kendilerini yıldırmayacağını ifade etti. - "Türkiye şu anda yönetilmiyor" Kılıçdaroğlu, soru üzerine ekonomiye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Dolar yerinde duruyor. Asıl sözünü edeceğimiz Türk lirası. Dolar değer mi kaybetti? Hayır. Değer kaybeden Türk lirası. Sorun Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Sorunu topluma yanlış yansıtıyorlar. 'Efendim dolar yükseldi.' Dolar yerinde duruyor, Almanya'da Fransa'daki neyse aynı değer. Ama Türk lirası değer kaybettiği için sürekli dolar konumunu koruyor ama Türk lirası aşağı doğru gidiyor. Nereye kadar gidecek belli değil. Önlem alınması lazım tabii."

"Nedenine ilişkin teşhisiniz nedir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: " 'Spekülasyon' diyorlar. Spekülasyon yapmak suç mu? Suçtur. Suçluyu bulmak kimin görevi? Herhalde hükümetin görevidir. 'Efendim dış güçler bunu yapıyor.' Yakala dış güçü. Niye yakalamıyorsun? Elinden tutan mı var. 'Dış güçler falan yapıyor bunu.' Dış güçlerin falan yaptığı yok bunu. Tamamen Türkiye'nin yönetilmezliği üzerine inşa edilen politikanın bizi getirdiği sonuçtur bu. Türkiye şu anda yönetilmiyor. Bakanların konuşmalarına bakın, her kafadan bir ses çıkıyor. Ortada hükümet yok. Hangi hükümet? Bir sarayda hükümet var, bir de Binali Bey'in hükümeti var. Hangi hükümet? Siz Merkez Bankası Başkanını bir partinin genel merkezine davet ederseniz o Merkez Bankasının dünyada saygınlığı olur mu?" Merkez bankalarının statülerinin önemli olduğunu, bütün dünyanın para politikaları açısından merkez bankalarına sürekli baktığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eğer siz Merkez Bankasına müdahale ederseniz ve doğrudan doğruya talimat verirseniz, onun görev yapmasını engellerseniz asıl suçu siz işlemiş oluyorsunuz. Yani saray işlemiş oluyor. Asıl suç, kabahat orada." dedi.