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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:58 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, 'Yeryüzünde ne varsa alın teriyle inşa eden emekçilerimizin ve tüm halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı mesajda hükümete yönelik eleştirileri dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı mesaj şöyle,

"Yeryüzünde ne varsa alın teriyle inşa eden emekçilerimizin ve tüm halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum.

"1977 yılında 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e çıkan emek ve özgürlük mücadelesinin öncülerini şükranla anıyorum. Bu karanlık katliamı tüm boyutlarıyla açığa çıkarmak, adalet mücadelesi veren bizlerin yaşamını kaybedenlerin ailelerine ve gelecek kuşaklara karşı temel sorumluluğudur.

"TÜRKİYE'Yİ 16 YIL BOYUNCA YÖNETEN ZİHNİYET BU KÖTÜLÜĞÜN FAİLİ"

Emek en kutsal değerdir; emeğin haklarını korumak ve geliştirmek, insanlığa hizmet etmek demektir. Bencilce ve kar hırsıyla emeğin haklarını budamaya çalışmak, insanlığı açlığa, yoksulluğa mahkum etmek, kanlı paralarla sefahat sürebileceğini sanmak ise tarihsel bir yanılgı olduğu kadar, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'yi 16 yıl boyunca yöneten zihniyet bu kötülüğün faili konumundadır.

16 yıl boyunca planlı bir şekilde geriletilmeye çalışılan emek mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin ardından ilan edilen OHAL ile kalıcı olarak bastırılmak istenmektedir. Darbe girişiminin, TBMM'nin değerli üyelerinin parlementer demokrasiden aldığı güçle ve hakkını kullanması yoluyla başarısız kılınmasının ardından 20 Temmuz OHAL Darbesinin, başta kamu emekçilerimiz olmak üzere emekçi kesimler üzerinde yaptığı iş güvencesi tehdidi ve grev haklarını kısıtlanması bir özgürlük, adalet ve demokrasi sorunu olarak önümüzde durmaktadır.

"TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASINDAKİ ADALETSİZLİK"

Örgütlenme sorunlarının yanı sıra on binlerce emekçimizin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi, günümüz kölelik düzeni haline gelen taşeronlaşmanın bilinçli olarak desteklenmesi, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmalarında yaşanan adaletsizlik, kökleşen yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik mevcut iktidarın vahşi politikalarının diğer acı sonuçlarıdır.

"24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİM TÜM KESİMLERİN DAYANIŞMASINA NEDEN OLACAK"

Olumsuz bu tabloya karşın 24 Haziran 2018'de yapacağımız seçimler, demorasiden, özgürlükten ve emeğin yüce değerinden yana olan tüm kesimlerin dayanışmasına sahne olacaktır. Adalete duyduğumuz susuzluk ve huzura duyduğumuz özlemin yaratacağı birliktelik güzel bir geleceğe kapı aralayacak; demokrasinin önündeki duvarı hep birlikte yıkmamızı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle " ne ezen ne ezilen insanlarca hakça bir düzen" için bütün emekçileri ayağa kaldırmaya çağırıyor, 1 Mayıs'ın hızır dolu bir Türkiye'ye vesile olmasını diliyorum. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımız güzel günlerin yakın olduğuna duyduğum inançla diyorum ki 'Yaşasın 1 Mayıs'

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