CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı mesaj şöyle,
"Yeryüzünde ne varsa alın teriyle inşa eden emekçilerimizin ve tüm halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum.
"1977 yılında 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e çıkan emek ve özgürlük mücadelesinin öncülerini şükranla anıyorum. Bu karanlık katliamı tüm boyutlarıyla açığa çıkarmak, adalet mücadelesi veren bizlerin yaşamını kaybedenlerin ailelerine ve gelecek kuşaklara karşı temel sorumluluğudur.
"TÜRKİYE'Yİ 16 YIL BOYUNCA YÖNETEN ZİHNİYET BU KÖTÜLÜĞÜN FAİLİ"
Emek en kutsal değerdir; emeğin haklarını korumak ve geliştirmek, insanlığa hizmet etmek demektir. Bencilce ve kar hırsıyla emeğin haklarını budamaya çalışmak, insanlığı açlığa, yoksulluğa mahkum etmek, kanlı paralarla sefahat sürebileceğini sanmak ise tarihsel bir yanılgı olduğu kadar, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'yi 16 yıl boyunca yöneten zihniyet bu kötülüğün faili konumundadır.
16 yıl boyunca planlı bir şekilde geriletilmeye çalışılan emek mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin ardından ilan edilen OHAL ile kalıcı olarak bastırılmak istenmektedir. Darbe girişiminin, TBMM'nin değerli üyelerinin parlementer demokrasiden aldığı güçle ve hakkını kullanması yoluyla başarısız kılınmasının ardından 20 Temmuz OHAL Darbesinin, başta kamu emekçilerimiz olmak üzere emekçi kesimler üzerinde yaptığı iş güvencesi tehdidi ve grev haklarını kısıtlanması bir özgürlük, adalet ve demokrasi sorunu olarak önümüzde durmaktadır.
"TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA ALINMASINDAKİ ADALETSİZLİK"
Örgütlenme sorunlarının yanı sıra on binlerce emekçimizin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi, günümüz kölelik düzeni haline gelen taşeronlaşmanın bilinçli olarak desteklenmesi, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmalarında yaşanan adaletsizlik, kökleşen yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik mevcut iktidarın vahşi politikalarının diğer acı sonuçlarıdır.
"24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİM TÜM KESİMLERİN DAYANIŞMASINA NEDEN OLACAK"
Olumsuz bu tabloya karşın 24 Haziran 2018'de yapacağımız seçimler, demorasiden, özgürlükten ve emeğin yüce değerinden yana olan tüm kesimlerin dayanışmasına sahne olacaktır. Adalete duyduğumuz susuzluk ve huzura duyduğumuz özlemin yaratacağı birliktelik güzel bir geleceğe kapı aralayacak; demokrasinin önündeki duvarı hep birlikte yıkmamızı sağlayacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle " ne ezen ne ezilen insanlarca hakça bir düzen" için bütün emekçileri ayağa kaldırmaya çağırıyor, 1 Mayıs'ın hızır dolu bir Türkiye'ye vesile olmasını diliyorum. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımız güzel günlerin yakın olduğuna duyduğum inançla diyorum ki 'Yaşasın 1 Mayıs'
Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti
Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum