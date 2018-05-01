CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı mesaj şöyle,

"Yeryüzünde ne varsa alın teriyle inşa eden emekçilerimizin ve tüm halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutluyorum.

"1977 yılında 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e çıkan emek ve özgürlük mücadelesinin öncülerini şükranla anıyorum. Bu karanlık katliamı tüm boyutlarıyla açığa çıkarmak, adalet mücadelesi veren bizlerin yaşamını kaybedenlerin ailelerine ve gelecek kuşaklara karşı temel sorumluluğudur.

"TÜRKİYE'Yİ 16 YIL BOYUNCA YÖNETEN ZİHNİYET BU KÖTÜLÜĞÜN FAİLİ"



Emek en kutsal değerdir; emeğin haklarını korumak ve geliştirmek, insanlığa hizmet etmek demektir. Bencilce ve kar hırsıyla emeğin haklarını budamaya çalışmak, insanlığı açlığa, yoksulluğa mahkum etmek, kanlı paralarla sefahat sürebileceğini sanmak ise tarihsel bir yanılgı olduğu kadar, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'yi 16 yıl boyunca yöneten zihniyet bu kötülüğün faili konumundadır.

16 yıl boyunca planlı bir şekilde geriletilmeye çalışılan emek mücadelesi, 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin ardından ilan edilen OHAL ile kalıcı olarak bastırılmak istenmektedir. Darbe girişiminin, TBMM'nin değerli üyelerinin parlementer demokrasiden aldığı güçle ve hakkını kullanması yoluyla başarısız kılınmasının ardından 20 Temmuz OHAL Darbesinin, başta kamu emekçilerimiz olmak üzere emekçi kesimler üzerinde yaptığı iş güvencesi tehdidi ve grev haklarını kısıtlanması bir özgürlük, adalet ve demokrasi sorunu olarak önümüzde durmaktadır.