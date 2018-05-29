CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset yeni bir ufuk açmak zorunda. O ufku biz açacağız. Muharrem Bey cumhurbaşkanı olacak Allah'ın izniyle, biz de parlamentoda çoğunluğumuzu elde edeceğiz ve Türkiye'ye yeni bir ufuk açacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, NTV özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin aynı görüşte olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bununla ilgili takvimin seçilmesi durumunda İnce tarafından belirleneceğini söyledi. İnce'nin cumhurbaşkanı olması durumunda parlamenter sisteme geçilmesine AK Parti'nin de "evet" diyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi savunuyoruz, demokrasi toplumun her kesimi için geçerli bir kavramdır. Muharrem Bey de inşallah cumhurbaşkanı olarak koltuğuna oturduktan sonra demokrasi için yapılması gereken bütün adımları belli bir takvim içinde atacaktır, takvimi doğal olarak kendisi belirleyecektir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türk hukuk sistemini darbe hukukundan arındıracaklarını belirterek, hükümet ve devlet kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini, ikisinin de ayrı kavramlar olduğunu söyledi. Hükümet olanların devleti yönettiğini ama devlet olmadığını bildiren Kılıçdaroğlu, "Bugün hükümet olanlar devlet oldular, kendilerini devlet olarak görüyorlar. Yanlışlık da buradan başlıyor zaten." ifadesini kullandı.

- "Parası, kayınpederi, dayısı olan dışarı çıkıyor" Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddiası hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey bir şey söylerken ince eleyip sık dokur. Sayın Erdoğan, Muharrem Bey'i oldukça sert bir dille eleştiriyor. Ben Muharrem Bey'e güveniyorum ama kimse kusura bakmasın Erdoğan'a güvenmiyorum." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca "Yanıldık, bizi yanılttılar, kandırdılar." dediğini belirten Kılıçdaroğlu, "En son yaptığı konuşmada 'Ne aldatıldık, ne de aldattık.' dedi. Hangisine inanacaksınız?" diye sordu. "FETÖ ile mücadele ediyoruz" sözlerini "hikaye" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Parası, kayınpederi, dayısı olan dışarı çıkıyor. Gariban içeridekiler. 33 er 7 kez ömür boyu hapse mahkum edildi. Erin ne günahı var? Suçlayacaksan komutanı, talimatı veren adamı suçla. Askeri öğrenciler müebbet hapse mahkum edildi. Öğrencilerin ne günahı var? Komutanları git yakala sen, asıl suçlu onlar. Bank Asya'nın önünden geçen adamları devlet memuriyetinden attılar, Bank Asya'nın kuruluşuna izin verenlere tek kelime, laf yok. 1 milyonun üzerinde mağdur var. Ben bunları söylediğim zaman bizi de FETÖ'cü diye suçluyorlar. Sabah akşam siz beraber yatıp kalkıyordunuz kardeşim."

İnce'nin "AK Parti kurulmadan önce Pensilvanya'ya gidildiğine" yönelik iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert yanıt verdiği belirtilerek değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Niye sert yanıt veriyor? Yedikleri, içtikleri aynı değil miydi, yan yana değiller miydi? O Türkçe Olimpiyatlarını kim düzenliyordu? Bu ülkenin Merkez Bankası bu ülkenin namusu, para bastılar. Gülen'in parasını bastılar. Şimdi kalkmış Muharrem İnce'ye laf ediyor. Muharrem Bey'e ne laf ediyorsun, önce yaptıklarının hesabını vereceksin sen." diye konuştu. FETÖ ve benzeri terör örgütlerine yönelik nasıl mücadele edecekleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bir siyasal parti her türlü terör örgütüne çok açık, net tavır almak zorundadır, kim olursa olsun. Mücadelenin birinci ayağı bu terör örgütleriyle iş birliği yapanları ortaya çıkaracaksınız" dedi. CHP'nin yeni bir çözüm süreci önerip önermediğine yönelik soruya Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu sorunu TBMM'de çözeceğiz. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir." yanıtını verdi. Hükümet ile terör örgütünü aynı masaya oturtmayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Toplumsal uzlaşmayla, demokrasi ve özgürlükler bağlamında bu sorunu çözersiniz. Biz bu sorunu çözmeye talibiz. Onlar çözemezler. Çünkü sorunu çözmek için samimi, tutarlı, kararlı olacaksınız. Sorunu çözmek için kişisel beklentiniz, birilerine verdiğiniz sözler, angajmanlar olmayacak." diye konuştu.

Bölge halkıyla birlikte sorunun çözülmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, parlamento içinde oluşturulacak uzlaşma komisyonu ile parlamento dışında oluşturulacak akil insanların birlikte çalışacağını aktardı. - "YÖK'ü kaldıracağız" CHP'nin eğitim sistemine yönelik düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, hayal ettikleri eğitim sisteminin okul öncesiyle başladığını bildirdi. Bütün mahallerde ücretsiz kreş açacaklarını, ilköğretime giden çocukların kahvaltılarını ve öğle yemeklerini okullarında ücretsiz yiyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, tam gün eğitime geçileceğini, birleştirilmiş sınıf uygulamasına son vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, öğretmenleri ülkenin en saygın kişisi haline getireceklerini belirterek, öğretmenler için ayrı bir bağımsız yasa çıkaracaklarını söyledi. Eğitimle ilgili sorunları bütün tarafları bir araya getirip çözeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de ilk kez teknoloji liseleri kuracağız tarım ve sanayide" diye konuştu. YÖK'ü 12 Eylül ürünü bir kurum olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "YÖK'ü kaldıracağız." dedi. "Üniversiteler arası eş güdüm" şeklinde farklı bir kurum oluşturacaklarını, üniversitelerin mali, bilimsel ve yönetsel açıdan özerk olacağını belirten Kılıçdaroğlu, üniversitelere çok daha fazla kaynak aktaracaklarını ve beyin göçünü tersine dönüştüreceklerini vurguladı.

Projelerinin maddi kaynağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bizim bütün bu projelerimiz milli gelirin sadece yüzde 6'sı civarında. Biz kaynağı yeniden dağıtmak istiyoruz. İnsan odaklı bir çalışma yaptık biz. İnsan ve üretim odaklı, ekonomiyi böyle düşünüyoruz. Yaptığımız her adımın ayrıca artı katma değeri olacak." ifadesini kullandı. Türkiye'nin ciddi değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siyaset yeni bir ufuk açmak zorunda. O ufku biz açacağız. Muharrem Bey cumhurbaşkanı olacak Allah'ın izniyle, biz de parlamentoda çoğunluğumuzu elde edeceğiz ve Türkiye'ye yeni bir ufuk açacağız." dedi. Sınav sistemlerine yönelik öngörüsü sorulan Kılıçdaroğlu, "Çocukları birer yarış atına döndürmeyi asla doğru bulmam." ifadesini kullandı. "Sınavları kaldırır mısınız?" sorusuna "Elbette" karşılığını veren Kılıçdaroğlu, çocukların sınav stresinden kurtarılmasının, yetiştirilmesinin herkesin görevi olduğunu dile getirdi. - "Bedelli askerlik gündemimizde yok" CHP'nin bedelli askerlik konusundaki değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Askerlik konusunu oturup uzmanlarıyla birlikte yeniden masaya yatırmak lazım. Kendi aramızda asker kökenli, bu konuda birikimi olan insanlarla da komutanlarla da oturduk, durum değerlendirmesi de yaptık. Askerliğin yeniden ele alınması lazım, kısaltılması lazım askerliğin. Üniversite öğrencilerinin yaz aylarında askerlik yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla mezun olduklarında da askerliklerini bitirmiş olmaları gerekiyor. Bedelli askerlik bizim gündemimizde yok ama öğrenci üniversiteden mezun olduğunda askerlik görevini de bitirmiş olacak. Bizim öngörümüz." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısı ve Alaattin Çakıcı'yı ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, affın, bir siyasetçinin dillendirirken dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı. Af konusunda önce toplum vicdanının hazır olması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bir politikacının oy devşirmek, toplamak için 'Ben af çıkarayım.' diye yola çıkarsa bu Türkiye'nin felaketi olur, doğru olmaz. Hele af çıkarırken bazılarını ayıralım, şunlar için çıkaralım, şunlar için çıkarmayalım, bu doğru değil. Ayrıca hayatın bir gerçeği daha var, bir siyasetçi görüşeceği kişileri çok dikkatle seçmek zorundadır. Hakkında ağır mahkumiyet kararı verilmiş olan, pek çok cinayetin bir anlamda müsebbibi olan kişilerin, hele hele yeraltı dünyasında kendisine yer edinmiş kişilerin bir siyasetçi tarafından ziyaret edilmesini asla doğru bulmam."

"5-6 yaşında çocuklara tecavüz edenler var, bunları af mı edeceksiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bir politikacı söylemleriyle topluma karşı sorumludur. Çünkü siz Türkiye'yi yönetmeye talipsiniz. Siz çıkın önce eğitim konusunda ne yapacaksınız, dış politikada ne yapacaksınız, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa nasıl taşıyacaksınız, çocuklarımıza iş nasıl bulacaksınız asıl onun üzerinde düşünmeniz lazım." dedi. - "Devletin zayıflığını ve hükümetin beceriksizliğini gösterir" Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sandık taşıma kararına yönelik değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Sandık taşınmasını doğru bulmam. Şu olursa ben ona katılırım: Bir engelli vardır, sandığa gelemiyordur, oy kullanmak istiyordur. O engellinin oy kullanması için evine gidilebilir ama özellikle Doğu ve Güneydoğu'da, 'Sandıkları bir tarafa toplayalım. Vatandaş gelsin burada oyunu kullansın.' diye. Bu devletin zayıflığını ve hükümetin beceriksizliğini gösterir." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, bu konuda Anayasa Mahkemesine yaptıkları itirazı da hatırlattı.