HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

"(Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi) Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz" - "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu'da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu'da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklamaABD Başkanı Trump'tan tepki çeken açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Filistin kınama Twitter

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.