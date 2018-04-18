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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZESİ TUNCELİ'YE GÖNDERİLECEK

Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP mehmet karabulut hastane istanbul

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