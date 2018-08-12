CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da sel nedeniyle yaralanan vatandaşlar ile zarar gören iş yerleri ve bazı mahalleleri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Ünye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan ve çökme meydana gelen Cevizdere köprüsündeki incelemesinin arıdından aynı bölgedeki tekstil fabrikalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, iş yeri sahipleri ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünye Devlet Hastanesi'ne giden Kılıçdaroğlu, selde yaralanan ve ortopedi servisinde tedavi gören İsmet Koç, Şükriye Kınacı, Hayati Yeşilyurt ve Hasan Arslan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra selden zarar gören Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada evleri zarar gören vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, sel sularının bir kısmını kumla doldurduğu Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunarak balıkçılarla görüştü.

