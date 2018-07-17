HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ'a geldi

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'da 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek ve kazada yaralananları ziyaret etmek üzere Tekirdağ'a geldi.

İlk olarak Marmaraereğlisi ilçesine gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

Partililerin çiçek verdiği Kılıçdaroğlu, daha sonra akşam yemeği için bir restorana geçti. Basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde, vatandaşlar Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yarın tren kazasında yaralanan vatandaşları Çorlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret edeceği ve kazada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Robert Plant ve The Sensational Space Shifters konser verdiRobert Plant ve The Sensational Space Shifters konser verdi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitlediAK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu Tekirdağ ziyaret

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.