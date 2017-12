CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

"Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Artık gün bir parti günü değildir. Gün, Türkiye günüdür. Türkiye'nin bekası, geleceğidir. Hepimizin oturup yeniden düşünmesi lazım. Geçmişte vatandaşlarımız A, B partisine oy verebilirler. Ama bugün geldiğimiz nokta bir parti ayrımı noktasını çoktan aştı. Geldiğimiz nokta Türkiye'nin bekası sorunudur. Bu ülkenin işçisinin, çiftçisinin, memurunun, emeklisinin, sanayicisinin, esnafın, sanatkarın düşünmesi lazım, hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bir2002'ye bir 2017'ye baksınlar. O gün iktidara gelenler hangi koşullarda geldiler, şimdi yönetenler hangi koşullarda Türkiye'yi yönetiyorlar. O gün İstanbul'dan gelip, Keçiören'de mütevazi evde oturanlar bugün dünyanın harcamasını yaparak saraylarda oturuyorlar. Her vatandaşın oturup, yeniden düşünmesi gerek. Bu işin sen ben kavgası yoktur. Bu iş bir Türkiye sorunudur."

"Sadece Adana mı Türkiye'nin de en temel sorunlarından birisidir işsizlik. Üniversiteyi bitirenler işsiz geziyor,milyonlarca işsizimiz var. Bir evde işsiz varsa o evde huzur olmaz.Ama Ankara'daki beylerin çocuklarının hepsinin işi var, hepsi dünyanın parasını kazanıyor, bir eli yağda bir eli balda geziyorlar. Ama fakirin, fukaranın, arkası olmayanın çocuğu işsiz. Bütün işsiz kardeşlerime açık, söz veriyorum senin arkada duracak olan, seni destekleyecek olan, iş bulman için gece gündüz çalışacak olan biziz, biz. Eğer, yüzde 11,1 büyüme oldu diyorlar. Büyüme varsa işsizliğin azalması lazım. Evet birilerinin cebi büyüdü, köşeyi döndü, fakirin, fukaranın garibanın ona gelince sana para yok diyorlar. Sana iş ne gerek var, sen otur dilencilik yap diyorlar. Biz o insanları destekleyeceğiz, onlarla birlikte yola çıkacağız, mücadele edeceğiz. Bütün işsizlere iş bulmak bizim boynumuzun borcudur. Eğer işsiz iş bulursa ülkede huzur olur. İşsizliğin patladığı bir ülkede huzur da, barış da olmaz. Eğer bu ülkede çiftçi tarlasını, serasını ekemiyorsa, ithal edilen ürünlerde vergi sıfırlanıyorsa, devlet, yani hükümet kendi çiftçisiyle rekabet ediyorsa o ülkede huzur, barış olmaz. Bizim temel görevimiz bu ülkede barış ve huzuru sağlamaktır. Birlikte hangi partiye oy verdiyse versin başımın üstünde yeri var. Ama 2019'da ben o vatandaşımızın desteğini bekliyorum. 2019 bu tarih önemli. 2019'da arkası olmayanlar, işsiz olanlar, kamyon şoförü olup geçinemeyenler, ektiği ürünü bedelini alamayanlar, diyeceksiniz ki yeter artık bıçak kemiğe dayandı diyeceksiniz. Yeter artık kimsenin sabrı kalmadı. Herkes yarın ne olacak diye bekliyor. 2019'dan sonra bu ülkeye umut huzur vaat ediyorum. Ben bu ülkede herkesin huzur içerisinde yaşayacağı bir Türkiye vadediyorum. İşsize iş bulmak, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alsın diye mücadele edeceğim, sanayici dünyayala rekabet etsin diye ona katkı vereceğiz. Üniversiteler her konuda düşüncelerini açıklasınlar diye mücadele vereceğiz. Medya özgür, yargı bağımsız olsun diye mücadele edeceğiz. Yani bu insani dikta yönetimi değil, birinci sınıf demokrasiye layıktır diyeceğiz."

"Bin 404 liraydı net ele geçen para bin 603 liraya çıktı. Dedik ki eğer asgari ücret artacaksa 2018'de 2 bin olsun dedik. Net 2 bin lira biz asgari ücretliye verirsek kıt kanaat de olsa bir şekilde geçimini sağlar dedik. Madem yüzde 11 büyüme, yüzde 13 enflasyon var. Bakın üç çocuklu ailenin eline geçecek para bin 709 lira. Şimdi ben Ankara'daki beylerin vicdanına sesleniyorum, bin 709 lira ile siz geçinebiliyor musunuz. Arabaya, uçağa, yediğiniz yemeğe para vermiyorsunuzsiz binlerce lira para alıyorsunuz, asgari ücretliye gelince evli üç çocuklu bir aileye bin 709 lira ile geçin diyorsunuz. Bu Ankara'da oturanlarda vicdan yok. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum. Senin asgari ücretin bundan 2 yıl önce net bin 500 lira olması lazım dediğim zaman kıyameti kopardılar. Biz onlardan keseceğiz, ağalardan, beylerden keseceğiz, asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz, sözümüz söz. Biz rantçıya değil, üreticiye destek olacağız. Alın teri kim döküyorsa, kim emeğiyle üretiyorsa ona her türlü desteği vereceğiz. Rantçı kimdir, kim destek veriyor, üretici kimdir kim köstek oluyor. Rantçı oturur masanın başına, dünyanın parası vardır kasasında verir devlete, hükümete verir dünyanın faizini alır. Son 15 yılda yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen faizin miktarı 146 milyar dolar. Bunu nereden ödediler, sizlerden, fakir fukaradan, ekmek alırken, kefen bezi alırken vergi ödedik. Ama bu beyler, bu beylerin yakınları Türkiye'de vergi ödememek için gittiler bir sterlinlik şirketler kurdular. Sanıyorlar ki biz bunu dile getirmeyeceğiz, görmeyeceğiz."

"Neye karşı çıktık, demokrasiyi yok ettikleri için, silahla demokrasiye karşı çıktıkları için. Vatandaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra Türkiye farklı bir sürecin içine girdi. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi. Bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile mücadele ettiği falan yok. Ben muhalifleri nasıl sustururum sürecinde Türkiye. Daha 15 Temmuz'dan bir gün sonra parlamentoda yaptığım konuşmada, devlet, devletin vakarınayakışır şekilde FETÖ terör örgütüyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledim. Başta AK Parti'li milletvekilleri hepsi alkışladılar. Bugün geldiğimiz noktada devlet dediğimiz kurum bir kişinin tekeline teslim edilmiş durumdadır. Bugün Türkiye'de hiç kimseninama hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söyledim diye kıyameti koparıyorlar. Şunun için söylüyorum; eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur ve o ülkede de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. İşin özü budur. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına siyasi otorite değil, hakim karar verir. 20 Temmuz sonrası artık Türkiye'de kimin suçlu olup olmadığınahakimler değil, önce birileri karar verir. Bu suçludur, bunun hakkında soruşturma açın, fezlekeler düzenleyin diyor. Ben bunları söylediğim zaman bizi suçluyorlar."

"Niye geri adım atmayacağız, bu ülkenin mazlumlarının garibanlarının, arkası olmayanlarının, parası olmayanlarının hakkını, hukukunu, adaletini kim savunacak, açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak, sırtında çocuğunun cesediyle onlarca kilometre yol giden babasının hakkını kim savunacak. Ben bunları söyleyince bizi suçluyorlar. Sanıyorlar ki onlar bizi suçladı biz geri atacağız, bir milim gibi geri adım atmayacağız. İnandığımız her yolda sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü bir davanın insanlarıyız, biz demokrasi, hukuktan yana, aştan ve işten ya , kul hakkından, yana, adaletten, hukuktan yana mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz şahsi değil, aile mücadelesi değil, parti mücadelesi değil, bizim mücadelemiz Türkiye'nin bekası mücadelesidir.Onun için bu ülkenin bütün insanlarına sesleniyorum, kim kendisini nasıl tanımlıyorsa, nerede görüyorsa, ister muhafazakar, ülkücü, İslamcı, ister demokrat, sosyal demokrat, ister liberal nasıl tanımlıyorsa nasıl bayrağımız, vatanımız bir ise demokrasimiz de bir olmalıdır. Demokrasi üzerinde mücadelemiz olmalıdır. Demokrasimizi büyütmeli ve derinleştirmeliyiz. Devasa bir Türkiye'yi bir kişinin iki dudağına teslim edemeyiz. Gece yarısı hakim değiştiriyorlar."

"Benimle ilgili açılan tazminat davalarına gece yarısı değiştiriyorlar başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki oraya bir hakim atadık, Kılıçdaroğlu'nu mahkum edecek, Kılıçdaroğlu çekinecek, bir daha laflar etmeyecek. Ya siz kim oluyorsun da beni korkutmaya cesaret ediyorsunuz, ben sonuna kadar mücadele ederim, sonuna kadar. Sen kim oluyorsun ister hakimini, savcını değiştir ben hakime savcıya değil ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Ben hakka, hukuka inanıyorum, ben ahlaka inanıyorum.Sen hakim ve savcıyla bizi korkutacağını mı sanıyorsun. Hakiminle, savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz ve korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma, medeni cesaretin varsa çık karşıma, çıkamaz cesareti yok. Meydanlarda halka konuşuyorsun gayet güzel, zorla okullardan öğrenci toplatıyorsun, götürüyorsun, seni dinlesinler diye. Biz haktan, hukuktan, adaletten, insandan yanayız. Biz bütün canlıların hakkını, hukukunu savunuyoruz. Biz siyasi görüşü ne olursa olsun her insana saygı gösteririz. Biz demokrasiden, aştan, işten yanayız. Biz her evde tencere kaynasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, asgari ücret net 2 bin lira olsun, çiftçi üretsin ondan yanayız."

"12 Eylül darbesiyle 20 Temmuz sivil darbesi arasında sadece bir fark var. 12 Eylül darbesini yapanların apoletleri vardı, 20 Temmuz'u yapanların apoletleri yok. Aralarında hiçbir fark yok. Bakın Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptıklarına bakın Erdoğan ve arkadaşlarının yaptıklarına. Hiçbir fark yok. O dönem sıkıyönetim bildirileri yayınlanırdı, şimdi kanun hükmünde kararnameler. Aralarında hiçbir fark yok. Sıkıyönetim bildirilerine herkes uyardı, Kanun Hükmünde Kararnameler çıkıyor herkes kaygıyla izliyor ne olacak bu memleketin hali diye. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu ülkenin dinamik güçleri var, insanları, aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız, öyle bir hakkımız yok. Mücadele her yerde mücadele edeceğiz. Bedel ödenecek, size sözüm söz gerekirse o bedeli önce ben ödeyeceğim. Bu ülke için, bayrağım için vatanım için gerekirse o mücadeleyi ben yapacağım ben ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayacağız ve çekinmeyeceğiz. Bu ülkenin insanı baskıdan, bıktı. Ağzını bıçak açmıyor. Birisinin dur demesi, konuşması lazım. Biz bir konuşuyoruz onlar 50, 100, bin konuşuyorlar. Sanıyorlar ki biz böyle yaptığımız zaman bu ülkede güveni sağlarız. Siz böyle yaptığınız zaman baskıyı zaten ilan etmiş oluyorsunuz.12 Eylül dönemi de öyleydi. Gazetecileri hapse atıyorsunuz, sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini hapse atıyorsunuz, Osman Kavala'nın, Ahmet Şık'ın ne günahı var. Milletvekilleri hapiste. Bir ülkede milletvekili, gazeteci hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Bir ülkede insanlar cadde, sokakta rahatlıkla gezemiyorsa o ülkede demokrasi yoktur. Kimse bana demokrasiyi anlatmasın. Onu külahıma bile anlatamazlar. Ülke 20 Temmuz darbe sürecini yaşamaktadır. Bu darbe sürecine karşı mücadeleyi de bizler yapacağız, bu ülkenin aydınları yapacak."

- 4 yılda yoksulluğu bitireceğiz

CHP olarak yapmak istedikleri hedefleri sıralayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz bellidir. Demokrasi, çağdaş uygarlık, kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı, medyanın özgürleşmesigüçlü sivil toplum, güçlü sosyal devlet. Niye aile sigortası diyoruz? Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin dile. Her partilimiz, her eve, her dükkana girdiğinde aile sigortasını anlatmalı. Biz, yoksulluğu yönetmek istemiyoruz. 15 yıldır iktidar yoksulları, yoksulluğu yönetiyor. 4 yılda yoksulluğu bitireceğiz. Biz bu ülkedeyılda terörü bitireceğiz. 4 yılda ülkeye barışı, huzuru, esenliği getireceğiz. 4 yılda bu ülkeyi dünyanın en saygın ülkesi haline getireceğiz. Birinci sınıf demokrasiye geçeceğiz. Din ve vicdan özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne hiçbir sınırlama getirmeyeceğiz. İnsansan düşüncene saygı göstereceğiz. Bizim işimiz kolay bir iş değildir. Vatandaş bizi 'umut' olarak görüyor. Bu umudu söndürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Söndürenlerin de bizim aramızda işi yok. Biz boşuna mı yürüdük?, Boşuna mı hak, hukuk, adalet dedik? Biz, bize oy vermeyenlerin de umuduyuz."