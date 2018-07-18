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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

"Tren kazası ile ilgili çok önemli raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasi partilerimizin katılımı ile bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu halk biraz daha net halk öğrenmiş olur"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tren kazası ile ilgili çok önemli raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasi partilerimizin katılımı ile bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu halk biraz daha net öğrenmiş olur." dedi.

Kılıçdaraoğlu, Ballıhoca Mahallesinde okul arkadaşı İbrahim Birelma'yı ziyaretinin ardından, Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden iki kuzen Bahar Koçman ve Yağmur Laçin'in Aşağısevindikli Mahallesi ile yine aynı kazada hayatını kaybeden Özcan Cesur'un İnanlı Mahallesindeki ailelerine taziye ziyareti yaptı.

Ziyaretin ardından İnanlı Mahallesinde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, tren kazası kapsamında önemli bir rapor hazırladıklarını ve olayı takipçisi olacaklarını söyledi.

Edirne'de de hayatını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Tren kazası ile ilgili çok önemli raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasi partilerimizin katılımı ile bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu biraz daha net halk öğrenmiş olur. Bundan sonra Edirne'ye ve diğer hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere gideceğiz. Uzunköprü'ye gideceğiz ve onlara da hem taziye ziyaretlerinde bulunacağız hem de başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına dair iddiaları nedeniyle 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesine ilişkin, şunları söyledi:

"Bugün bir mahkeme Man Adası belgeleri ile ilgili olarak benim hakkımda yüksek bir tazminat yükümlülüğü getirmiş. O hakime sormak istedim. Açık ve net söylüyorum kardeşim sen hakim değilsin, sen sarayın hakimisin. Hakim olsaydın şu soruyu sorardın sen, derdin ki '1 sterlinlik şirkete 18 milyon dolarlık malı niye sattınız. Bunu Kılıçdaroğlu söyledi, kardeşim nedir bu hangi şirketin sattınız?' Bu soruyu soramaz sorarsa yargıtaya üye olamaz sorarsa başka yerde rahat aramazsın o hakim değildir. Saray'ın hakimidir."

Demokrasi mücadelesine sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şu çok iyi bilinsin benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Ben öyle o tür davalara pabuç bırakmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar mücadele etmek demek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Benim görevlerinden birisi de budur. Hatta en önemli görevim budur. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını mahkeme kararlarına rağmen koruyacağım. O davaların tamamını kazanacağım, tamamını kazandığım zaman göreceklerdir bir üst mahkemenin veya diğer mahkemelerin verdiği lehime verdiği kararları o hakimin suratına çarpacağım. Beni korkutacağını mı sanıyorsun."

Kılıçdaroğlu, ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğini dile getirerek, "Tayyipler alemi ile ilgili karikatürü twitter'da hesabından yayınladım. Hakkında soruşturma açılmış. Aziz Nesin'lik bir olay. Neymiş cumhurbaşkanına hakaret etmiş. ne hakareti kardeş ne hakaret. Savcı savcı değil, Erdoğan bildiğimiz Erdoğan onun talimatıyla davalar açılıyor, onun talimatıyla mahkum olacağız, mahkum etmezseniz namertsiniz. Ben şuna karar verdim bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım tek başıma bile kalsam mücadele etmeye karar verdim. İster Erdoğan ister bütün tayfası gelsin mücadeleyi yapacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu benim namus borcudur teşekkür ederim." diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ tren kazası

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