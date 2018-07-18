CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tren kazası ile ilgili çok önemli raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasi partilerimizin katılımı ile bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu halk biraz daha net öğrenmiş olur." dedi.

Kılıçdaraoğlu, Ballıhoca Mahallesinde okul arkadaşı İbrahim Birelma'yı ziyaretinin ardından, Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden iki kuzen Bahar Koçman ve Yağmur Laçin'in Aşağısevindikli Mahallesi ile yine aynı kazada hayatını kaybeden Özcan Cesur'un İnanlı Mahallesindeki ailelerine taziye ziyareti yaptı.

Ziyaretin ardından İnanlı Mahallesinde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, tren kazası kapsamında önemli bir rapor hazırladıklarını ve olayı takipçisi olacaklarını söyledi.

Edirne'de de hayatını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Tren kazası ile ilgili çok önemli raporu kamuoyuna açıkladığımızı düşünüyorum. Parlamentoda umarım bütün siyasi partilerimizin katılımı ile bir araştırma komisyonu kurarız ve Devlet Demir Yollarının içinde bulunduğu tabloyu biraz daha net halk öğrenmiş olur. Bundan sonra Edirne'ye ve diğer hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere gideceğiz. Uzunköprü'ye gideceğiz ve onlara da hem taziye ziyaretlerinde bulunacağız hem de başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz." ifadelerini kullandı.