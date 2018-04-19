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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, amcasının cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut’un İçerenköy Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybeden amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut’un İçerenköy Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybeden amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katıldı. Amcasının tabutuna omuz veren Kılıçdaroğlu, tören sonunda basın mensuplarına açıklama yapmadan Cemevi’nden ayrıldı.

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