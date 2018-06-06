CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli'de

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk yapacağımız iş çiftçinin bankalara olan faiz borcunu sileceğiz. Faiz kısmını tamamen sileceğiz. 'Bu faizi biz üstlendik arkadaş' diyeceğiz. Esnafın stopaj belasını da kaldıracağız. Ne söylediğimizi ve neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Biz Ortadoğu'da barışı sağlayacağız. Terörü de biz bitireceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla sohbet etti. Buradaki konuşmasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücreti net 2 bin 200 liraya olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "2 bin 200 liranın çok yüksek bir para olmadığını biliyorum. Ama bin 600 liradan daha iyidir. En azından bir parça insanlar nefes almış olurlar." ifadesini kullandı. OSB'deki bir tekstil fabrikasına da ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbetin ardından Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Bozkurt Belediyesi çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, güzel bir ayda ve dayanışmanın olması gereken bir ayda olduklarını hatırlattı. Herkesin ülkede huzur içinde yaşamak istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Çiftçi ve sanayici üretsin istiyoruz. Dışarıdan ithal mal gelmesin istiyoruz. Hepimiz kendimiz üretelim diyoruz. Ayın 24'ünde sandığa gideceğiz. Giderken düşüneceğiz. Bu seçim eski seçimler gibi değil. Güzel bir Türkiye'yi nasıl inşaa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi inşaa etmenin birinci yolu, toplanan her kuruş verginin hesabını siyaset kurumu millete verecek. Biz kimsenin yol ve köprü yapmasına karşı çıkmıyoruz. Herkes yol, köprü, baraj yapsın ve fabrika kursun." değerlendirmesini yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın ödediği verginin siyaset kurumunun nereye harcadığının hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesin vergi ödediğini sadece teneffüs edilen havadan vergi alınmadığını ileri sürdü. \ - "CHP kirli siyasete karşı"

Kılıçdaroğlu, soruların sorulmadığı zaman ülkelerde demokrasinin olmadığı anlamına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Yoksa biz şuna buna karşı değiliz. CHP gelirse imam hatip okullarını ve ilahiyat fakültelerini kapatacak diye iftira atıyorlar. Niye kapatalım. O okulları 1930'larda açan biziz. Çocuklarımız nereye gidiyorsa iyi bir eğitim alsınlar. Biz bunu istiyoruz. Biz bunu söyleyince, 'Efendim CHP bunlara karşı.' CHP bunlara karşı değil. CHP kirli siyasete karşı, namuslu siyaseti her zaman destekledi." \ - "Hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 25 Haziranda cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağını iddia den Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet ittifakında parlamentoda çoğunluğu sağlayacak. Ve biz babanın çocuğuna harçlık verememesi ayıbını kurtaracağız. Çocuklarımızı besleyeceğiz. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Şimdi biz ekonomide neler yapacağımızı söylüyoruz. İlk yapacağımız iş, çiftçinin bankalara olan faiz borcunu sileceğiz. Faiz kısmını tamamen sileceğiz. 'Bu faizi biz üstlendik arkadaş' diyeceğiz. Esnafın stopaj belasını da kaldıracağız. Ne söylediğimizi ve neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Biz Ortadoğu'da barışı sağlayacağız. Terörü de biz bitireceğiz."