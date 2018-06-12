HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Elbette Suriyelileri göndereceğiz, gayet açık, gayet net. Onların evini, yolunu, parkını, hastanesini yapacağız 'buyrun kardeşim kendi ülkenize gidin' diyeceğiz. Dönmek istemezlerse de gidecekler."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 02:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Elbette Suriyelileri göndereceğiz, gayet açık, gayet net. Onların evini, yolunu, parkını, hastanesini yapacağız 'buyrun kardeşim kendi ülkenize gidin' diyeceğiz. Dönmek istemezlerse de gidecekler."


PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?
Sandıklı’da dolu ve yağmur tarım arazilerine zarar verdiSandıklı’da dolu ve yağmur tarım arazilerine zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karamollaoğlu tweet attı, sosyal medya yıkıldı

Karamollaoğlu tweet attı, sosyal medya yıkıldı

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.