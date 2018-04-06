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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

İzmir'de bir şehit yakını, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de bir şehit yakını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce 28 Temmuz 2004'te şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş​, CHP'nin 3 Nisan'daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatanı uğruna şehit olmuşlar arasında ayrım yaptığı, şehitleri sınıf olarak ayırdığına ilişkin iddiasının şehit aileleri ve halk üzerinde kin ve nefret uyandırdığına vurgu yapılan dilekçede, "(Kılıçdaroğlu hakkında) Babam Abbas Yoldaş ve şehit aileleri adına, şehit aileleri ve hatıraları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik iftiralardan şikayetçi olduğumu arz ederim." denildi.

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