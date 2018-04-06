CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İZMİR (AA) - İzmir'de bir şehit yakını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce 28 Temmuz 2004'te şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş, CHP'nin 3 Nisan'daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatanı uğruna şehit olmuşlar arasında ayrım yaptığı, şehitleri sınıf olarak ayırdığına ilişkin iddiasının şehit aileleri ve halk üzerinde kin ve nefret uyandırdığına vurgu yapılan dilekçede, "(Kılıçdaroğlu hakkında) Babam Abbas Yoldaş ve şehit aileleri adına, şehit aileleri ve hatıraları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik iftiralardan şikayetçi olduğumu arz ederim." denildi.
Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Pentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum