CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Konya İl Başkanı Mehmet Ali Ünal'ın cenaze törenine katıldı.
Mehmet Ali Ünal için Hacıveys Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Kılıçdaroğlu, Ünal'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, bir süre Ünal'ın tabutunu taşıdı. Ünal'ın cenazesi, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Ünal'ın yakınları ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Hatay Milletvekili Serkan Topal da katıldı.
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