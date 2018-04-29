HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 01:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na, katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte saat 23.30 sıralarında karayoluyla Marmaris'e geldi. Toplantının düzenleneceği otele geçen Kılıçdaroğlu'nu kalabalık bir grup karşıladı. Tatil yapan bir çiftin 4 yaşındaki Bersu adlı kızının, otel giriş kapısında 'Kemal dede' demesiyle Kılıçdaroğlu küçük kıza doğru yönelerek kucağına aldı. Küçük Bersu'yu sevdikten sonra otele doğru yönelen Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Genel başkan ile öz çekim yapmak isteyenlere ise korumalar tarafından müsaade edilmedi. Kılıçdaroğlu, otelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere odasına çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah ve öğleden sonra Anadolu medyasıyla düzenleyeceği dört saatlik toplantı sonrası karayolu ile Dalaman Havalimanı'na, orandan da özel jetle Ankara'ya döneceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'teCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'teCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'te

Adalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımıAdalet Bakanı'ndan çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşımAbdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım
Kan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktıKan donduran olay! Tavırları değişince dehşet ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da deprem (Kandilli son depremler)

Manisa'da deprem (Kandilli son depremler)

Ümraniye'de gece yarısı korkutan yangın

Ümraniye'de gece yarısı korkutan yangın

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Survivor'da Turabi diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı Turabi ve Hakan kavgası sonrası ne karar verecek?

Survivor'da Turabi diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı Turabi ve Hakan kavgası sonrası ne karar verecek?

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.