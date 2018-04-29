CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na, katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte saat 23.30 sıralarında karayoluyla Marmaris'e geldi. Toplantının düzenleneceği otele geçen Kılıçdaroğlu'nu kalabalık bir grup karşıladı. Tatil yapan bir çiftin 4 yaşındaki Bersu adlı kızının, otel giriş kapısında 'Kemal dede' demesiyle Kılıçdaroğlu küçük kıza doğru yönelerek kucağına aldı. Küçük Bersu'yu sevdikten sonra otele doğru yönelen Kılıçdaroğlu, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Genel başkan ile öz çekim yapmak isteyenlere ise korumalar tarafından müsaade edilmedi. Kılıçdaroğlu, otelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra dinlenmek üzere odasına çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yarın sabah ve öğleden sonra Anadolu medyasıyla düzenleyeceği dört saatlik toplantı sonrası karayolu ile Dalaman Havalimanı'na, orandan da özel jetle Ankara'ya döneceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu
Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum