CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ordu'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 24'ünde sandığa gidilecek. Elinizi vicdanınıza koyarak gidin, oy kullanın. Türkiye'nin bir değişime ve dönüşüme, bir silkinmeye ihtiyacı var, bir uyanmaya ihtiyacı var." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geçen Kılıçdaroğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi (OTSO) Meclis Salonu'nda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, sanayinin ve üretimin önemli olduğunu belirterek, "Üretim bir ülkenin uluslararası arenada saygınlığının da ölçüsüdür. Üreten bir Türkiye dünyanın her tarafında güçlü bir ülkedir. Üreten, hele hele katma değeri yüksek bir ürün üretiyorsanız saygınlığınız daha fazladır. Geleneksel üretimden Türkiye'nin kopup katma değeri yüksek ürüne geçmesi lazım. Bunu yapmazsanız dünyanın, çağın gerisinde kalırsınız." diye konuştu. İnsanoğlunun tekerleği 3 milyon yılda bulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün her saniyede birden fazla buluş var ve Türkiye bu treni kaçırırsa bir daha yakalayamaz." ifadesini kullandı.

"İktidarın ufku ne, teknoloji konusunda bir ufku var mı, bunları yapacağız diyor mu" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Kıraathane açacağız). Allah aşkına bir şey söyleyeceğim de diyemiyorum. Kıraathane Türkiye'nin hangi sorununu çözer. Bana deyin ki 'kıraathane açtık, şu sorunu çözecek'. İşsizlik sorununu mu çözecek, çiftçinin sorununu mu çözecek, sanayicinin sorununu mu çözecek? Kıraathaneye kim gider? Emekli vatandaşlar, bir de işsizler gider. Ne demektir bu? 'Ben işsizlik sayısını arttıracağım, başka çare yok. Bunlar da kıraathaneye gitsin'. Olmaz, olmaz. Fabrika niye kuracağım demiyorsun? Fabrika kuracağım, istihdam yaratacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım' deyin. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ufuksuz olan siyasetçi ülkeye bir şey getirmez. Ufkumuzun büyük olması lazım." Kemal Kılıçdaroğlu, her organize sanayi bölgesinde teknoloji liseleri kuracaklarını belirterek, nitelikli ara eleman eksiğini bu liseyle sağlamayı düşündüklerini vurguladı. İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Okurken gördüğün alan çalışma yaşına geldiğinde bitmiş oluyor, yüzde 65'i. O zaman bunun hemen İnsan Kaynakları Bakanlığı tarafından eğitilmesi ve istihdam alanına kazandırılması lazım. Hükümetin bundan haberi bile yok. Dünyadaki değişimden haberleri yok. Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Ufku geniş siyasal bir anlayışa ihtiyacı var. Dünyayı iyi okumaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, fındığa ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Fındık konusunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Gıda sektöründe neden yeni ürünler üretemiyoruz, hangi gerekçeyle üretemiyoruz? Siyasetin basiretsizliği bu. Elimizde bir altın var. Fındık bir altın aslında. Dünyada bir numarayız. Bütün dünyaya satıyoruz. Herkesin gelip bizden yalvarıp yakarıp fındık almasını beklerken fiyatı onlar belirliyorlar, biz sadece zararına da olsa götürüp satıyoruz. Hepimizin düşünmesi lazım." ifadesini kullandı. 24 Haziran'da sandığa gidileceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ayın 24'ünde sandığa gidilecek. Elinizi vicdanınıza koyarak gidin, oy kullanın. Türkiye'nin bir değişime ve dönüşüme, bir silkinmeye ihtiyacı var, bir uyanmaya ihtiyacı var. Bunu yaptığımız zaman kendi tercihlerimizle demokrasiyi bu ülkeye getirmiş olacağız. Oyumuzla, özgür irademizle demokrasiyi getirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu. Görevi yapacak liyakatli insanları o işin başına getirmenin önemli olduğuna işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim cemaatten, bizim partiden, bizim akrabadan, bizim köylümüzden' diye alıp da liyakati olmayan insanları getirirseniz devleti çökertirsiniz. Bir gerçeği daha ifade edeyim." dedi.